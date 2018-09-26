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РСХБ направил на развитие АПК РФ более 690 млрд рублей

По итогам работы за 8 месяцев 2018 года АО «Россельхозбанк» выдал отечественным аграриям 696 млрд рублей, что на 5,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Банк наращивает поддержку отрасли в том числе в рамках программы развития сельского хозяйства до 2020 года, программы льготного кредитования АПК, поддерживая реализацию крупных инвестиционных проектов и направляя значительные объемы средств на текущие цели.

РСХБ оказывает существенную поддержку аграриям в проведении сезонных работ. С начала 2018 года на эти цели было направлено 212 млрд рублей против 190 млрд рублей годом ранее.

По состоянию на 01.09.2018 года кредитный портфель РСХБ по направлению АПК составил 1 229 млрд рублей.

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