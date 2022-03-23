«РТИ Барнаул» присоединился к национальному проекту «Производительность труда»

ООО «РТИ Барнаул» присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда» — 18 марта на предприятии с участием экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) состоялось стартовое совещание для рабочей группы и сотрудников компании.

Надо отметить, что ООО «РТИ Барнаул» было успешно отобрано для реализации нацпроекта в регионе под руководством РЦК. Сейчас компания завершила этап подготовки, который включал диагностику на готовность к началу программы, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение декомпозиции целей, эффективной визуализации данных, а также стартовым базовым программам.

В качестве потока-образца для реализации нацпроекта выбран процесс производства прокладки ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути.

Генеральный директор предприятия Олег Плетнев рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед ООО в рамках реализации нацпроекта и отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника.

Эксперты РЦК, в свою очередь, провели презентацию нацпроекта, обозначили порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В ближайшие три месяца на предприятии предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных, вспомогательных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.