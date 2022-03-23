23 марта
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Экономика
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«РТИ Барнаул» присоединился к национальному проекту «Производительность труда»

ООО «РТИ Барнаул» присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда» — 18 марта на предприятии с участием экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) состоялось стартовое совещание для рабочей группы и сотрудников компании.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Надо отметить, что ООО «РТИ Барнаул» было успешно отобрано для реализации нацпроекта в регионе под руководством РЦК. Сейчас компания завершила этап подготовки, который включал диагностику на готовность к началу программы, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение декомпозиции целей, эффективной визуализации данных, а также стартовым базовым программам.

В качестве потока-образца для реализации нацпроекта выбран процесс производства прокладки ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути.

Генеральный директор предприятия Олег Плетнев рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед ООО в рамках реализации нацпроекта и отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника.

Эксперты РЦК, в свою очередь, провели презентацию нацпроекта, обозначили порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В ближайшие три месяца на предприятии предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных, вспомогательных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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