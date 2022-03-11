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Руководитель «Кучуксульфата» лично просит президента РФ спасти образцовое предприятие от рейдеров

ОАО «Кучуксульфат»

Председатель совета директоров «Кучуксульфата» Василий Гамаюнов записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Он просит остановить рейдерский захват предприятия, от которого зависит судьба более тысячи его сотрудников и жизнь целого моногорода Степное Озеро. Усилия рейдеров он квалифицирует как предательство интересов страны в условиях международного давления на Россию и ее экономику.

Напомним, Арбитражный суд Алтайского края рассматривает иск Генпрокуратуры к акционерам «Кучуксульфата». Ведомство утверждает, что 30 лет назад предприятие приватизировали незаконно и требует изъять акции в пользу государства.

Акционеры с иском полностью не согласны. Рассказываем главные аргументы, которые привел Василий Гамаюнов в обращении президенту.

  • Приватизация завода произведена законно, это подтверждают проверки прокуратуры в 1990-х годах и архивные документы.
  • Нынешние акционеры приобрели акции в момент, когда уже приватизированное предприятие находилось в бедственном положении, и спасли его.
  • За 20 лет они вложили более 14 млрд рублей, увеличили мощность в два раза, продажи в шесть, производительность труда — в пять раз.
  • Предприятие атакуют с 2017 года. За это время 10 ведомств провели проверку 80 раз, выслали 300 запросов. Нарушений не нашли, но производство упало на 30%, бюджеты потеряли сотни миллионов рублей.
  • Из-за санкций экспорт сократился на 10%, так как «Кучуксульфат» не может поставлять продукцию через Украину (и в том числе на Украину). Есть сложности с портами и банками.
  • Но даже в этих условиях руководство предприятия не допустило сокращения коллектива и зарплат — наоборот, оно намерено увеличить зарплату в 2022 году.
ОАО «Кучуксульфат»

Василий Гамаюнов просит президента сделать так, чтобы предприятию не мешали работать — а акционеры найдут, как развиваться, при любом раскладе. Более 20 лет назад они уже спасли его и сумели сделать образцовым.

«Беспредел в отношении „Кучуксульфата“, особенно сейчас, мы расцениваем как враждебные действия против социально ориентированного бизнеса и акционеров, находящихся вместе со своей страной под ударом внешних сил. Это сродни предательству интересов Родины. Так не должно быть, тем более, когда вы и правительство делаете все возможное для поддержки бизнеса и социальной стабильности в стране», — подчеркнул руководитель.

Ранее выводы о законности приватизации, сделанные в 1990-х годах, подтвердил бывший прокурор края Юрий Параскун.

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