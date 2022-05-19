Ряды участников нацпроекта «Производительность труда» на Алтае пополнило АО «БМПЗ»

В частности, специалисты РЦК представили руководству предприятия информацию о целях и задачах нацпроекта, рассказали об инструментах и мероприятиях, за счет которых возможно увеличить производительность труда, поделились опытом реализации проекта на предприятиях региона и страны.

Кроме этого в рамках отбора был организован осмотр производственной площадки, определен потенциальный пилотный поток для улучшений. В качестве такового был выбран процесс выпуска одного из видов стоек железобетонных для опор ЛЭП, доля которого в общей выручке составляет более 10%.

Гендиректор «БМПЗ» Сергей Гаранин, в свою очередь, рассказал о своих ожиданиях от участия в нацпроекте, а также обозначил готовность в выделении необходимых ресурсов, проявив заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками национального проекта, благодаря адресной поддержке экспертов нацпроекта.

Реализация мероприятий программы на заводе будет осуществляться под непосредственным контролем экспертов Регионального центра компетенций посредством оказания помощи по устранению потерь производственного процесса и обучения сотрудников предприятий методам повышения производительности труда.

Относительно Белоярского мачтопропиточного завода следует напомнить, что в начале Великой отечественной войны это предприятие было эвакуировано из Днепропетровска. Свою трудовую деятельность завод начал в 1946 году как шпалопропиточный завод. На сегодняшний день предприятие предлагает широкий ассортимент изделий из дерева и ЖБИ для электросетевого строительства, строительства железных дорог, а также промышленного и гражданского строительства.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет своей главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в в реализации нацпроекта могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.