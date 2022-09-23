С чего начать и как определиться, куда вкладывать деньги: инструкция от первого до последнего шага

Инвестиции, облигации, акции, фонды — на первый взгляд это звучит сложно и не совсем понятно. Однако, разобраться с терминами и начать вкладывать средства с целью получения дохода может практически каждый человек. Инструкция, с чего начать и как определиться, куда вкладывать — ниже.

Инвестирование или торги на рынке?

Первое, что нужно решить: собираетесь ли вы покупать и продавать акции, выигрывая на краткосрочных колебаниях фондового рынка, или хотите вложить деньги, чтобы они не лежали дома, «сгорая» от инфляции, а приносили пусть маленький, но стабильный доход.

Что подразумевается в первом случае:

заработок на акциях;

инвестирование в стартапы;

зеленые технологии;

интернет-проекты;

строительство недвижимости.

Все это — довольно рискованные инструменты, требующие высоких аналитических способностей, понимания принципов работы рынка ценных бумаг или компетентности в области, в которую вы вкладываетесь. Но заработать на таких финансовых инструментах можно крупные суммы. «Пассивные» вложения всегда менее рискованные, но и возможный доход от них также существенно ниже.

Помните, что инвестирование — это аналитика, понимание принципов работы экономической и рыночной системы, а прибыль от вложений это результат интеллектуальной работы, а не удачи.

Вы пассивный инвестор или активный?

«Активный» инвестор — это человек, согласный уделять внимание инвестициям практически «нон-стоп». То есть, он будет торговать на рынке ценных бумаг, следить за колебаниями курса, от которого зависят его инвестиции, а также учиться, практически постоянно. В этом случае можно выбрать акции и венчурные фонды, основная цель которых — не только делать вклады в развитие бизнеса, но и занимать место в совете директоров, вкладываться в бизнес деятельности.

«Пассивный» инвестор — тот, кто хочет положить куда-нибудь деньги и знать, что при необходимости или по истечению определенного срока заберет их в еще большем объеме или будет получать ежемесячные выплаты. При выборе этой стратегии вам подойдет банковский депозит, вклад с повышенными процентами, облигации, а также коллективные инструменты инвестирования.

Самостоятельное инвестирование или коллективное?

В первом случае придется принимать самостоятельные решения по каждой покупке и продаже ценных бумаг. Во втором случае решение придется принять лишь единожды — когда вы выберете паевой фонд.

Анализ целей

«Пассивно-консервативные» финансовые инструменты больше подойдут для случая, когда важно сохранить деньги. Если нужно их преумножить, придется идти на риск, вкладываться в стартапы, разбираться в соответствующих областях, чтобы делать грамотные вложения на основании имеющихся знаний.

Совет: желательно сделать цель максимально конкретной, особенно если она амбициозная (не только сохранить, но и преумножить). Эксперты в области финансовой грамотности рекомендуют в этой сфере говорить исключительно сухим и конкретным языком цифр: хочу заработать на инвестициях столько-то денег и к такому-то времени.

Временные рамки

Здесь нужно определиться, собираетесь ли вы инвестировать на долгосрочную перспективу или в краткосрочном периоде.

Первый вариант занимает больше времени, но, согласно статистике, с большей вероятностью окупится, потому что, как показывает аналитика данных фондового рынка США, в целом фондовый рынок склонен к позитивной динамике за счет развития компаний, оставшихся на рынке, и появления новых участников.

Второй вариант обещает выгоду «здесь и сейчас», но вы можете попасть на рынок в неудачный момент и потерять средства, даже если будете предпринимать абсолютно правильные действия.

Ограничения

Некоторые инвестиционные инструменты облагаются налогами, с них взимаются высокие комиссионные взносы. Эти ограничения обязательно стоит учитывать. Также важно помнить, что некоторые инвестиционные инструменты требуют наличия оформленного брокерского счета (например, EFT).

Что такое инвестиционный портфель или инвестиционная корзина

Это синонимичные понятия, хотя слово «портфель» используется чаще.

Инвестиционный портфель простыми словами — это список инструментов, в которые вы вложили деньги. Они могут быть совершенно разными. Это могут быть инвестиции в акции частной компании, облигации от министерства финансов, а еще вложения в недвижимость, золото, интернет-проект, и еще часть денег на депозите или сберегательном счете. И все это будет частью вашего инвестиционного портфеля.

Известный автор статей по финансам Александр Орлов привел 18 примеров разных инвестиционных инструментов, куда можно вложить деньги на портале STOLF. Вы можете инвестировать в каждый из этих активов, и это и будет ваши портфелем. Но также вы можете вложить только в один вид, например, акции. И там тоже вы можете сделать портфель — только из разных акций.

Основные виды инвестиционного портфеля

Типы инвестиционного портфеля разделяются по тому, какие инструменты там преобладают: консервативно-пассивные, средние по степени риска или рискованные.

«Консервативный» портфель — это следующие финансовые инструменты:

недвижимость ( в условиях развивающейся экономики);

в условиях развивающейся экономики); депозиты в крупнейших банках ( Тинькофф , Альфа-банк , ВТБ);

Тинькофф Альфа-банк ВТБ); золото;

акции крупнейших компаний ( таких как Газпром , например). Они медленно , но стабильно растут в цене , поэтому относятся к консервативным инструментам;

таких как Газпром например). Они медленно но стабильно растут в цене поэтому относятся к консервативным инструментам; гособлигации в качестве страховки от нестабильности рыночной системы.

«Средний» портфель характеризуется преобладанием «консервативных» инструментов, но с добавлением проектов «средних» по рискам и с более высоким доходом. Можно сказать, что «консервативные» инструменты — это подушка безопасности, на которой хранятся проекты более рискованные. Доход от умеренного портфеля колеблется в рамках 12−25% в год.

Средний портфель включает следующие инструменты:

облигации от частных компаний. Желательно , чтобы их было около десяти , причем от компаний из разных областей. Если один из рынков будет в упадке , компании из других рынков останутся более устойчивыми , и инвестиционный портфель не выйдет из баланса;

чтобы их было около десяти причем от компаний из разных областей. Если один из рынков будет в упадке компании из других рынков останутся более устойчивыми и инвестиционный портфель не выйдет из баланса; EFT и паевые инвестиционные фонды. Эти инструменты считаются умеренными по степени рискованности как раз из-за того , что они предназначены для коллективного инвестирования , но в то же время они приносят большую прибыль , чем , например , облигации.

Желательно, чтобы большая часть инструментов инвестиционного портфеля этого типа была консервативной, и лишь четверть (25%) с повышенной степенью риска.

Агрессивный портфель предназначен для получения максимальной прибыли в кратчайшие сроки. Потенциальная прибыль — от 30% и выше, вплоть до удвоения и даже утроения изначальных вложений. Состоит из соответствующих инструментов:

акции стартапов;

венчурные фонды , особенно те , которые вкладывают деньги в компании , находящиеся на грани разорения;

особенно те которые вкладывают деньги в компании находящиеся на грани разорения; недвижимость в других странах с нестабильной экономикой , где цены на недвижимость могут , как резко подскочить , так и резко упасть;

где цены на недвижимость могут как резко подскочить так и резко упасть; акции с высокими дивидендами;

интернет-проекты;

вложения в IPO;

торговля фьючерсами.

Создавать инвестиционный портфель агрессивного типа желательно только из «свободных» средств, которые не жаль будет потерять, если риски окажутся неоправданно высокими. Также нужно тщательно анализировать, во что вы вкладываете деньги, чтобы не попасться мошенникам. В условиях кризиса лучше не создавать портфель такого типа и сделать акцент на более стабильных инструментах.

Также портфели разделяются по сроку достижения финансовой цели, которую поставил перед собой инвестор:

краткосрочные инвестиционные портфели со сроком инвестиций до трех лет. Инструменты в этом портфеле могут быть как агрессивными , так и консервативными , но когда срок действия портфеля приближается к концу , необходимо реорганизовать его таким образом , чтобы было больше консервативных инструментов , чтобы вывести средства в максимальном объеме и безопасно. Чаще краткосрочные портфели применяются для агрессивного типа инвестирования;

так и консервативными но когда срок действия портфеля приближается к концу необходимо реорганизовать его таким образом чтобы было больше консервативных инструментов чтобы вывести средства в максимальном объеме и безопасно. Чаще краткосрочные портфели применяются для агрессивного типа инвестирования; среднесрочные — от трех до десяти лет. Обычно применяется для агрессивного или умеренного инвестирования и делится пополам: 50% - консервативные инструменты с низкой степенью риска , 50% - умеренные и агрессивные. Часто базис среднесрочного портфеля составляют облигации частных фирм и акции больших компаний ( как «Газпром» и аналогичные);

50% - умеренные и агрессивные. Часто базис среднесрочного портфеля составляют облигации частных фирм и акции больших компаний как «Газпром» и аналогичные); долгосрочный портфель — от десяти лет и до бесконечности , часто применяется в качестве инструмента для откладывания денег на период пенсии. Создается на основе максимально консервативных инструментов: банковские депозиты , гособлигации. Иногда допускаются инструменты коллективного инвестирования как относящиеся к средне-рискованным. Инструменты агрессивного , рискованного инвестирования исключаются.

Как создать сбалансированный инвестиционный портфель

Самый важный принцип, который необходимо понимать и использовать начинающему инвестору: не держите яйца в одной корзине. В вашем инвестиционном портфеле должны быть разные финансовые инструменты, так он будет наиболее стабильным, безопасным и выгодным.

Это нужно в любом случае, независимо от того, как вы инвестируете — осторожно, с упором на долгоиграющие перспективы и небольшой, но стабильный доход, или агрессивно, с готовностью рисковать. В первом случае сбалансированный портфель обеспечивает ту самую стабильность, а во втором — подушку безопасности на случай финансовых неудач.

Процентное соотношение видов инструментов в сбалансированном инвестиционном портфеле такое:

30% консервативных инструментов — это подушка безопасности , которая поможет инвестиционному портфелю оставаться сбалансированным в случае финансовой неудачи;

которая поможет инвестиционному портфелю оставаться сбалансированным в случае финансовой неудачи; 35% умеренно-рискованных финансовых инструментов — они с достаточно низкой долей вероятности принесут убытки , но являются более доходными , чем инструменты консервативной группы;

но являются более доходными чем инструменты консервативной группы; 35% агрессивных инструментов для повышения прибыли.

Учтите, что портфель можно и нужно пересматривать и балансировать (подбирать инструменты так, чтобы процентное соотношение стало другим, например, в пользу большей консервативности в случае, если вам предстоят крупные траты, или экономическая ситуация вокруг кажется нестабильной).