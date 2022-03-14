«Сами себя не успокаивайте». Министры правительства края обсудили уязвимость алтайской экономики к санкциям

Возможные последствия санкций, связанных с началом спецоперации в Украине, и способы их минимизации обсудила рабочая группа правительства Алтайского края накануне выходных. Каждый министр рассказал об уязвимых сторонах курируемой им отрасли в текущей геополитической ситуации. И рассказал, надо сказать, довольно трезво — без шапкозакидательства, но и без паники. Но пока лишь в черновом варианте: что-то более определенное можно будет сказать лишь через три-четыре недели, а то и позже.

Как в досанкционное время

Незадолго до заседания рабочей группы Центробанк опубликовал не внушающий оптимизма прогноз: в 2022 году ВВП России сократится на 8%. До вмешательства геополитики предполагалось: экономика вырастет на 2,4%.

Но сейчас, спустя полторы-две недели после введения первых санкций, каких-либо признаков сокращения производства на горизонте пока не видно — по крайней мере, на Алтае.

Ни одно предприятие не остановилось — все работают в штатном режиме. Аграрии, как в досанкционное время, готовятся к посевной, планируют расширить посевы на 32 тыс. га. А банки уже приступили к выдаче им льготных кредитов.

«Темпы приобретения ГСМ и удобрений опережают прошлогодние, семенами зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятия обеспечены на 100%, готовность техники — более 80%", — успокоил Сергей Межин, министр сельского хозяйства.

Посевная кампания. Дмитрий Лямзин

«Намерены жестко пресекать»

Самые очевидные трудности altapress.ru уже описывал не раз: ажиотажный спрос на сахар, соль, крупы и подсолнечное масло — он в начале марта увеличился в 3−4 раза, «бюджетные» продукты просто смели с полок.

Но запасы у торговли есть, утверждает Константин Слюсарь, замначальника управления края по развитию предпринимательства.

«На текущий день в крупных торговых сетях запасы сахара составляют один-два-три дня. По другим категориям продовольственных товаров запасы есть на два месяца. По непродовольственным — от 38 до 77 дней», — сообщил он.

Да, цены на продукты подскочили (инфляция, как уже писал alyapress.ru, в первую неделю после спецоперации достигла уровня кризисного 1998 года).

Однако Константин Слюсарь подчеркивает: сейчас важно не допустить «спекулятивных манипуляций». И вот за этим наблюдают прокуратура, антимонопольщики, МВД и даже ФСБ. Силовики, судя по словам чиновника, намерены жестко пресекать спекуляции.

На заседании рабочей группы правительства АК. Антон Федотов. Altairegion22.ru

Но это — то, что лежит на поверхности. За 30 лет экономика России встроилась в мировую, и быстрый, буквально шоковый, разрыв международных связей и обрушение курса рубля не может не иметь последствий.

«Заменим кукурузу суданкой»

Не везде зависимость от импорта критичная. К примеру, доля импортных семян подсолнечника в алтайском АПК, по словам Сергея Межина, сегодня составляет лишь 19%, кукурузы — 16%, рапса и того меньше — 6%.

Министр объяснил: вопрос о замене импорта сортами отечественной селекции (в том числе алтайскими гибридами) сейчас прорабатывается. И он уверен: проблема будет решена.

Трудностей он не видит и в закупке семян сахарной свеклы (а здесь доля импорта весьма велика). 85% семян аграрии закупили еще в прошлом году, остальное вот-вот завезут.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Однако Межин признал: есть проблемы с семенами кукурузы (а это основная кормовая культура), но он «держит ситуацию на контроле» — на это, впрочем, скептически отреагировал спикер АКЗС Александр Романенко.

«Вы сами себя не успокаивайте, ситуация сложная, и как она будет развиваться в целом по стране, еще неизвестно. Может, стоит заменить той же суданкой», — посоветовал он.

«Даже проплаченное оборудование отказываются поставлять»

Вообще, Сергей Межин был самым оптимистичным из министров. Он хотя и констатировал, что инвесторы взяли паузу и приостановили проекты, но объяснил это, в частности, ростом ключевой ставки Центробанка. И успокоил: о проблеме знают на федеральном уровне.

Животноводство в Алтайском крае. Altairegion22.ru

Кроме того, министр заверил губернатора, что поставки оборудования под инвестпроекты в животноводстве, запланированные на 2022 год, пока не сорваны. И, значит, их реализация продолжится.

Ранее altapress.ru рассказывал, что алтайские сельхозпредприятия вложили в зарубежную технику крупные суммы, но остались без поставок, несмотря на 100-процентную предоплату. Источник, близкий к агроснабжению, подтвердил: проблема не «рассосалась», поставок нет, деньги возвращают.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Но Межин и здесь был скорее оптимистичен. Он напомнил, что есть аналоги российского производства: «Они немного другого качества, но можно с ними работать и заменить».

Не исключил, что ряд инвестпроектов будут заморожены, и Александр Большаков, руководитель алтайпищепрома. По его словам, даже проплаченное оборудование сегодня отказываются поставлять.

Зависимость от импорта в перерабатывающей отрасли есть не только «по технической части»: переработчики молока покупали в Евросоюзе закваски. В ближайшие полгода производство сыров и сырной продукции не остановится — 60% от годовой потребности припасено. Что будет дальше? Очевидно, проблемы будут решать по мере их поступления.

Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. Фото предоставлено организатором фестиваля.

«Если послаблений не будет , ситуация усугубится»

Глава минпромэнерго Вячеслав Химочка подробно обсудил ситуацию со всеми директорами промпредприятий из основных отраслей. По оценкам промышленников, 35−40% действующего оборудования на их предприятиях — как раз импортное.

С первыми проблемами руководители уже столкнулись: зарубежные контрагенты приостановили договора поставок комплектующих, а также сырья. Из-за колебаний курса валют они не понимают, по какой цене продавать, и, кроме этого, не понимают логистику — доставку.

«Сегодня запасы у наших предприятий есть на период от трех недель до двух месяцев, реже на полгода. Поэтому основную картину мы сможем увидеть только через три-четыре недели, когда запасы начнут заканчиваться», — сказал министр.

Если ничего не изменится, риск сокращения производства может стать реальным — вплоть до остановки каких-то предприятий и высвобождения персонала, прогнозирует Вячеслав Химочка.

Есть и другая опасность: если производители металлообрабатывающих станков DMG и Trumpf отзовут лицензию на программное обеспечение, пользоваться ими станет невозможно. «Тогда мы рискуем откатиться по технологическому развитию на несколько лет назад», — сказал глава минпромэнерго.

Фестиваль «Дни алтайского сыра-2018». Родочинская Евгения.

«Ориентируем на поиск альтернативных каналов»

Далее свой анализ презентовал рабочей группе глава минстроя Иван Гилев. Он сообщил, что в жилищном строительстве зависимость от импорта минимальная: «Квартиры строятся без отделки и там уже проблема покупателей купить что-то для своего ремонта». Но она выше при возведении социальных объектов, которые сдают «под ключ».

В ЖКХ текущая деятельность от импорта почти не зависит. Однако часть оборудования — насосы, запорную арматуру, систему автоматики и диспетчеризации — коммунальщики покупают за рубежом.

Котельная № 1 в Алейске. Altairegion22.ru

Аварийные запасы этого оборудования созданы, плюс — есть отечественные производители «критических узлов» — заводы Москвы, Кургана и Петербурга. Но Иван Гилев честно признался: уверенности в том, что эти заводы способны закрыть повышенный спрос, у него нет.

«По нашей информации, на этих предприятиях большая составляющая импортных комплектующих — и это для нас основные риски», — сказал Гилев.

Не ожидает трудностей с ремонтом и строительством дорог и министр транспорта Антон Воронов — все материалы здесь отечественные, работы пройдут в плановом режиме.

Сложнее с пассажироперевозчиками — они эксплуатируют автобусы импортного производства. У грузоперевозчиков около половины из 23 тыс. машин — импорт. Пока ни те, ни другие тревожных сигналов не подавали. Минтранс со своей стороны ориентирует их на поиск альтернативных каналов.

Грузовик. Фура. altapress.ru

«Надо расширять льготы»

В общем, конечно, ясно, что сейчас все предприятия, практикующие импорт из стран, присоединившихся к санкциям, будут искать альтернативные каналы — жизнь к этому толкает.

Но у их руководителей есть много вопросов и к российским партнерам. Так, башкирский поставщик каучука уже объявил барнаульскому шинному заводу «Нортек», что цены возрастут на 30% с 1 апреля. Сюрприз неприятный: каучук — это 75% в себестоимости шин.

Есть вопросы и к отечественным финансистам. После роста ключевой ставки с 9,5 до 20% банки автоматом подняли ставки по действующим кредитным договорам для части промышленных заемщиков.

Как сообщил Вячеслав Химочка, в их кредитном договоре условия прописаны так: ключевая ставка плюс какая-то добавка. «Потерпевших» — примерно половина от тех, с кем пообщался в ходе подготовки к заседанию министр.

На заседании рабочей группы правительства АК. Антон Федотов. Altairegion22.ru

Введенное после обрушения курса рубля требование Центробанка продавать государству 80% валютной экспортной выручки ударило по экспортерам — под раздачу первым попал «Кучуксульфат».

«Предприятия вынуждены продавать 80% валюты, которую выручили за экспорт, а для того, чтобы оплачивать логистику и приобретать сырье, они уже по другой, более высокой, цене ее покупают. Мы транслировали на федеральный уровень эту проблему и ждем, какие решения правительственные будут приняты», — объяснил глава минпромэнерго.

Обеспокоены и строители: доступность ипотеки снижается — эксперты прогнозируют падение спроса на жилье. «Необходимо сохранять и расширять механизмы льготного кредитования, в настоящее время правительство РФ этот вопрос прорабатывает», — сказал Иван Гилев.

«Сверхрезервов у нас нет»

А меньше всего вопросов сейчас, пожалуй, у аграриев — вероятно потому, что о них федеральные власти позаботились в первую очередь.

Вячеслав Химочка. Altairegion22.ru

«На программу льготного кредитования уже выделено дополнительно 5 млрд рублей, кроме того, на заседании правительства РФ озвучено, что еще планируется выделить дополнительно 25 млрд», — сказал Анатолий Нагорнов, министр экономического развития края.

К слову, накануне выходных стало известно, что в 2022 году финансирование программ в АПК в России может возрасти на 242 млрд рублей.

Так или иначе — в самое ближайшее время правительство края примет региональный план по обеспечению экономической устойчивости. Судя по словам губернатора Виктора Томенко, регион, в основном, рассчитывает на помощь Москвы.

«Реализация комплекса мероприятий на основе и при существующей поддержке федерального центра — это генеральная линия нашей работы. Мы все понимаем особенность экономики и финансового состояния края, пойти и извлечь какие-то сверхрезервы не можем. Мы сегодня во многом зависим от того, насколько нам помогает в целом бюджетная система страны», — резюмировал Виктор Томенко.

Перед налоговой службой задачу сегодня поставили так: бороться за каждого налогоплательщика реального сектора экономики, сказал Юрий Куриленко, руководитель краевой налоговой службы. Звучало довольно жизнеутверждающе.

Данил Ситников. altairegion22.ru

Цитата

Данил Ситников,

вице-губернатор , министр финансов Алтайского края: