Сбер констатировал бурное развитие ипотеки в Сибири

С начала года в Сибирском Сбере растет ипотечное кредитование. Рост составил 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал Дмитрий Солнцев , председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк в интервью газете «Коммерсантъ» .

С начала года объем выданных Сибирским банком ипотечных кредитов составил около 125 млрд рублей. Развитие рынка обусловлено в том числе появлением новых жилых кварталов. Поддержку жилищного строительства в банке считают одним из важнейших направлений: с начала 2023 года Сибирский банк профинансировал проекты, общая площадь которых составляет 3,3 млн кв. метров. Отдельно председатель банка отметил проект крупного жилищного квартала общей площадью 150 тыс. кв. метров, реализуемый в Кызыле, столице Республики Тыва. Проект подстегнул интерес к ипотеке в регионе: с января по конец июня Сибирский банк выдал в Тыве уже 80% от объема всего 2022 года.

Дмитрий Солнцев также рассказал о модернизации филиальной сети Сбера в Сибири: до конца года банк намерен обновить 36 офисов. При этом модернизацию пройдут и малые сельские офисы — три таких отделения уже открылись в 2023 году после ремонта.

Кроме того, Сбер продолжит модернизацию банкоматов. Средний возраст этих устройств уже сегодня самый низкий среди кредитных учреждений — 3,5 года. Это современные многофункциональные устройства с NFC, биометрическими ридерами и функцией рециркуляции наличных. На всех используется отечественное программное обеспечение.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: