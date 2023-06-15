15 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Сбер объяснил, почему малый и средний бизнес стал брать заметно больше кредитов

Кредитный портфель Сбербанка по малым и средним предприятиям увеличился более чем на 45% в 2022 году и составил 4,4 трлн рублей. Эти данные озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью изданию «Коммерсант-Деньги».

График.
График.
Фото: freepik, автор jannoon028.

Также эксперт отметил, что за первые три месяца 2023 года портфель вырос на 6% (более 280 млрд рублей).

Все это Анатолий Попов связывает с развитием сервисов Сбера, вниманием к запросам клиентов и большим выбором программ господдержки, который предоставляет банк.

Так, например, сейчас клиенты Сбера могут выбрать 28 региональных и федеральных программ. В первом квартале они совершили 1,6 тыс. сделок на 16,5 млрд рублей — это в пять раз превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Чтобы клиентам было проще сделать выбор, в банке продолжают развивать конструктор госпрограмм. Он помогает оценивать соответствие компании действующим программам поддержки, объяснил Анатолий Попов.

Клиент может подать заявку на кредит, в том числе с мерами господдержки, в любом формате — как очно в отделении, так и онлайн, — сказал Попов. — Мы стремимся, чтобы процесс был максимально комфортным.

Так рыночную долю Сбербанка в кредитовании малого и среднего бизнеса удалось увеличить с 41% до 46%.

И банк, как минимум, ее удерживает, — подчеркнул эксперт.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость