Сбер объяснил, почему малый и средний бизнес стал брать заметно больше кредитов

Кредитный портфель Сбербанка по малым и средним предприятиям увеличился более чем на 45% в 2022 году и составил 4,4 трлн рублей. Эти данные озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью изданию «Коммерсант-Деньги».

График. Фото: freepik, автор jannoon028.