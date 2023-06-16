Сбер рассказал, почему планирует увеличить портфель ответственного финансирования на 30%

Как отметил собеседник, рост стабилен. Портфель, включающий «зеленые», социальные и ESG-кредиты*, уже превышает 1,5 трлн рублей. До конца года он может увеличиться до 1,7 трлн рублей.

Рост говорит о том, что заемщики не только не заморозили текущие зеленые проекты, но и планируют новые, — отметил Александр Ведяхин.