Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

Все расчёты между сторонами сделки были произведены аккредитивом от Сбера через филиал банка в Индии. Сбер также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации и перевод на английский язык.
Банк впервые провёл российско-индийскую сделку слияния-поглощения с оплатой через аккредитив. Сделку удалось завершить за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций.
Анатолий Попов,
заместитель Председателя Правления Сбербанка:
Сбер в своей внешней экономической деятельности активно развивает индийское направление: мы стремительно наращиваем как показатели нашего филиала в Индии, так и набор доступных нашим клиентам финансовых инструментов. Сбер выступает надёжным партнёром во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчётах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей.