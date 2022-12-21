21 декабря
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Экономика

Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов на самолеты авиакомпании NordStar при покупке их на официальном сайте и в приложении перевозчика.

Для покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты — расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Сбер непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, ведь комфорт клиентов — одна из его приоритетных задач. Сегодня авиаперелеты крайне востребованы, поэтому возможность оплаты в пару кликов в мобильном приложении — отличный шаг для упрощения процедуры. Нам было важно сделать доступным сервис бесконтактной оплаты для тех клиентов, кто привык рассчитываться с помощью телефона.

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