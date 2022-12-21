Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов на самолеты авиакомпании NordStar при покупке их на официальном сайте и в приложении перевозчика.

Для покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты — расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: