Сбербанк и телеканал «Пятница!» ищут героев рейтингового реалити-шоу

Сбербанк и телеканал «Пятница!» начинают кастинг для реалити-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела». Отбирать участников второго сезона программы, побившей все рекорды популярности у зрителей, будут среди предпринимателей.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно:

Иметь бизнес и мечтать о его развитии.

Быть ярким , харизматичным и хорошо говорить. Особенно — о своем бизнесе.

харизматичным и хорошо говорить. Особенно — о своем бизнесе. Ничего не бояться. Особенно — камеры!

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Проект «Теперь Я Босс Своего Дела» телеканал «Пятница!» запустил совместно со Сбербанком и Dentsu Aegis Network в апреле. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня. Успешные предприниматели возвращаются туда, откуда начинали, — на старт бизнеса, и помогают начинающим вывести дело на новый уровень. А начинающие бизнесмены испытывают, каково это — быть «большим боссом», изучают устройство крупного бизнеса, решают реальные задачи.

Александр Белокопытов,

директор дивизиона «Малый и микробизнес» блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка:

Я рад успеху нашего проекта. Удалось показать, что быть предпринимателем — значит двигаться вперед к успеху, совершать ошибки и находить новые решения. Всегда есть возможность сделать качественный рывок вперед, просто надо посмотреть на ситуацию под другим углом, прислушаться к мнению экспертов и выбрать правильные инструменты. Новый сезон реалити-шоу — возможность для многих его участников «прокачать» свой бизнес, стать «звездой экрана» и рассказать о своем бизнесе в своем городе и России.

Аудитория проекта «Теперь Я Босс Своего Дела» составила 20 млн человек, рейтинг шоу — на уровне самых ярких премьер телеканала «Пятница!» и превышает среднеканальные показатели. Согласно опросу, шоу понравилось 88% его зрителей (отмечали ее полезность, информативность и доступность), а 90% респондентов ждут новых выпусков передачи. Все выпуски первого сезона шоу можно посмотреть на svoedelo.blog.

Во втором сезоне продюсеры реалити-шоу планируют уделить больше внимания бизнесу в регионах России, показать устройство и принципы работы бизнеса в еще большем, чем в первом сезоне, количестве отраслей и сфер экономики.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

«Пятница» — развлекательный телеканал, который ориентирован на аудиторию в возрасте от 14 до 44 лет. Концепция бренда выстроена вокруг программ обо всех удовольствиях жизни: путешествие, отдых, еда, шоппинг, красота, экспертиза сферы услуг. Сайт: www.friday.ru.

Коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Russia является представительством в России и СНГ международной сети Dentsu Aegis Network. По данным независимой исследовательской компании RECMA, группа занимает первое место в списке сильнейших рекламных холдингов в России. В состав Dentsu Aegis Network Russia входят медиа-агентства Carat, Vizeum, dentsu X и People & Screens, digital-агентства Isobar Moscow и Traffic Isobar, performance marketing агентство iProspect, компания AMNET, предоставляющая услуги по закупке и продаже digital рекламы (RTB) и специалист в области наружной рекламы агентство Posterscope. Dentsu Aegis Network Russia выступает стратегическим партнером коммуникационного агентства Aaron Lloyd Media, рекламных агентств adActum и Media Mind. На глобальном уровне Dentsu Aegis Network входит в состав рекламной корпорации Dentsu Inc. со штаб-квартирой в Токио и офисами в 145 странах мира. Холдинг занимает лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также стабильно входит в ТОП-5 коммуникационных групп в мире. Компания включает десять сетевых брендов — Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Merkle, Posterscope, Vizeum и MKTG, а также специализированные бизнес-подразделения, представленные в нескольких регионах, среди которых: Amnet, Amplifi, Data2Decisions, Mitchell Communications (PR), psLIVE и 360i. Сайт: www.dentsuaegisnetwork.com. Фейсбук: www.facebook.com/AegisMediaRussia

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