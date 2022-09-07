7 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Сбербанк отмечает прирост почти на 10 тысяч новых клиентов в Сибири

По итогам первого полугодия 2022-го года в Сибирский Сбербанк пришло более 9,5 тысяч новых корпоративных клиентов. Наибольший прирост отмечается в Новосибирском отделении — клиентская база выросла на 8%, или 4,8 тысяч активных клиентов. В Алтайском отделении клиентов стало больше почти на 1,2 тысячи.

Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина, 1а.
Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина, 1а.
фото предоставлено пресс-службой Сбера.

Приток клиентов отмечается во всей стране: с начала года активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, пришедшие из других банков.

Сегодня Сбер предлагает клиентам широкую линейку высокотехнологичных продуктов и сервисов для населения, бизнеса и государства. Современные цифровые решения помогают людям в ежедневных делах — экономят время и деньги и повышают качество жизни. Так, интернет-банк СберБизнес включает в себя массу сервисов для предпринимателей, которые доступны и на мобильных устройствах. Кроме того, Сбер регулярно проводит бесплатные образовательные курсы для предпринимателей, в том числе в рамках совместных программ с платформой «Деловая среда». Одним из таких мероприятий станет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес | Life «Перезагрузка», который состоится в ближайший четверг, 8 сентября в 15:00. Трансляция форума пройдет на платформе sberbusiness.live.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Статистика по приросту новых клиентов говорит о том, что предприниматели в Сибири выбирают Сбер в качестве своего главного банка. Мы благодарны за доверие каждому клиенту, решившему обратиться в Сбер, и отвечаем традиционно высокими стандартами качества услуг. Мы регулярно актуализируем наши финансовые, кредитные и технологичные продукты и решения, чтобы стать удобнее для клиентов».

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость