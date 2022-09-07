Сбербанк отмечает прирост почти на 10 тысяч новых клиентов в Сибири

По итогам первого полугодия 2022-го года в Сибирский Сбербанк пришло более 9,5 тысяч новых корпоративных клиентов. Наибольший прирост отмечается в Новосибирском отделении — клиентская база выросла на 8%, или 4,8 тысяч активных клиентов. В Алтайском отделении клиентов стало больше почти на 1,2 тысячи.

Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина, 1а. фото предоставлено пресс-службой Сбера.