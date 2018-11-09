Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»

Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!» снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов. Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лэндинге на сайте www.sberbank.ru/177.

«Зеленый день» стартует 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Герман Греф,

президент , председатель Правления Сбербанка:

Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией, и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году.

Максим Бауков,

заместитель управляющего Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк:

«Зеленый день» позволит всем жителям региона, страны присоединиться к празднованию дня рождения Сбербанка. Это важно, ведь в первую очередь мы работаем для наших клиентов. В Барнауле наши партнеры тоже поддержали идею проведения «Зеленого дня».

Предложения банка. Ко дню рождения Сбербанк запускает для розничных и корпоративных клиентов:

каждая 177 заявка на ипотеку , поданная через сервис ДомКлик с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018 года , получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам , поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются;

поданная через сервис ДомКлик с 00:00 по 23:59 года получает дисконт 1,7 п.п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, — дисконт 0,5 п.п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются; вклад со ставкой 7,5% годовых;

потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых;

заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7%;

промо-депозит для юридических лиц со ставкой на 17,7% выше действующих публичных ставок.

Также 12 ноября с 00.00 по 23.59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, будут проводиться без комиссии.

Предложения компаний экосистемы Сбербанка.

Маркетплейс «Беру!» приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрети товары можно будет со скидками до 30%. Все цены , в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.

в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77. Сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.

СберМобайл предложит специальный тариф , в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц , что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.

в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл. Компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов.

«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей ( Камаз / МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей ( LADA / KIA) со сниженной на 1,77 п.п. ставкой по лизингу.

Камаз / МАЗ) по сниженной на 7,7% стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей LADA / KIA) со сниженной на 1,77 п.п. ставкой по лизингу. «Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 руб. вместо 4900 руб.

Крупные торговые центры заявили о готовности своих арендаторов (магазинов, кафе и ресторанов) предоставить скидки на товары от 7 до 17% в зависимости от стоимости покупок.

В акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров по всей России — кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).

В Алтайском крае в «Зеленый день» будут действовать локальные предложения от партнеров банка. К акции присоединились застройщики ООО СК «Вира-строй» и ООО СЗ «Домстрой Барнаул».

Кроме того, Бийск и Горно-Алтайск вошли в число городов, где в дни акции будет начисляться 17,7% бонусов СПАСИБО при расчете картой Сбербанка в наземном городском транспорте.

Все предложения для участников программы «Спасибо от Сбербанка»:

Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и на автозаправочных станциях участники получат 1,77% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах участники получат 17,7% бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

При оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7% бонусами СПАСИБО.

При регистрации в сервисе Сбербанк Профиль новые пользователи получат предложение стать клиентами банка , оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам , оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря , будут начислены 1500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря , клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО , а совершив вторую покупку — еще 500.

оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря будут начислены 1500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО а совершив вторую покупку — еще 500. При покупке у партнеров программы участники получают повышенные бонусы СПАСИБО ( до 17,7%) или купон на скидку до 50% в обмен на 1,77 бонуса.

В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2100 дополнительных ВСП, а в понедельник (12 ноября) — более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый день».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.