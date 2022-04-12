Сельхозпредприятие «Чарышское» стало участником нацпроекта «Производительность труда»

ООО «Чарышское», расположенное в Усть-Калманском районе Алтайского края, прошло отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда».

Эксперты регионального центра компетенций (РКЦ) проинформировали руководство предприятия о целях и задачах нацпроекта, рассказали об инструментах и мероприятиях, за счет которых возможно увеличить производительность труда, а также поделились опытом реализации проекта на предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона и страны.

Кроме того, в рамках отбора был организован осмотр производственной площадки, а также определен потенциальный пилотный поток для внедрения улучшений — процесс выпуска молока, доля которого в общей выручке компании составляет 16%.

Генеральный директор ООО «Чарышское» Марлен Мкртчян рассказал о планах по наращиванию производительности, обозначил свои ожидания от участия в нацпроекте и выразил готовность в выделении необходимых ресурсов.

Реализация нацпроекта на предприятии будет осуществляться под непосредственным контролем экспертов Регионального центра компетенций.

Отметим, что ООО «Чарышское» было образовано в 2016 году. Компания обрабатывает более 11 000 га сельхоз земель, на которых выращивают более 10 видов культур. Животноводческая деятельность ведется по направлениям мясного и молочного скотоводства.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.