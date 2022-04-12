12 апреля
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Экономика

Сельхозпредприятие «Чарышское» стало участником нацпроекта «Производительность труда»

ООО «Чарышское», расположенное в Усть-Калманском районе Алтайского края, прошло отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Эксперты регионального центра компетенций (РКЦ) проинформировали руководство предприятия о целях и задачах нацпроекта, рассказали об инструментах и мероприятиях, за счет которых возможно увеличить производительность труда, а также поделились опытом реализации проекта на предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона и страны.

Кроме того, в рамках отбора был организован осмотр производственной площадки, а также определен потенциальный пилотный поток для внедрения улучшений — процесс выпуска молока, доля которого в общей выручке компании составляет 16%.

Генеральный директор ООО «Чарышское» Марлен Мкртчян рассказал о планах по наращиванию производительности, обозначил свои ожидания от участия в нацпроекте и выразил готовность в выделении необходимых ресурсов.

Реализация нацпроекта на предприятии будет осуществляться под непосредственным контролем экспертов Регионального центра компетенций.

Отметим, что ООО «Чарышское» было образовано в 2016 году. Компания обрабатывает более 11 000 га сельхоз земель, на которых выращивают более 10 видов культур. Животноводческая деятельность ведется по направлениям мясного и молочного скотоводства.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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