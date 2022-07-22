Семь миллиардов рублей направил Россельхозбанк аграриям Алтая в текущем году

Россельхозбанк профинансировал АПК Алтайского края и Республики Алтай с начала года более чем на 7 млрд рублей, что на 27%, или на 1,5 млрд рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля объема кредитования АПК по льготной ставке составила 85% — аграриям было предоставлено по программе 5,6 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает в проведении сезонных работ. За первое полугодие 2022 года на эти цели было направлено более 5,5 млрд рублей, что на 94% или 2,7 млрд превысило показатели на эту же дату годом ранее.

— Тесное взаимодействие с Россельхозбанком на Алтае с каждым годом становится более эффективным и качественным. Ускоряются сроки рассмотрения заявок, растут объемы, что позволяет более активно развиваться. Банк понимает, как функционирует аграрный бизнес и подстраивает свои программы под запросы товаропроизводителей: предоставляет короткие сезонные, инвестиционные кредиты на покупку техники и строительство. Процентные ставки я бы назвал привлекательными для бизнеса. Особое внимание уделяется финансированию фермеров — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Алтайского края по упрощенному пакету документов. Как руководитель сельхозпредприятия знаю, что благодаря этому партнерству мы имеем возможность внедрять эффективные технологии в агробизнес, выводить производство на более качественный уровень, проводя техническое перевооружение, идти в ногу с современными требованиями, — отметил директор ООО «Алтайская продовольственная компания», председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков.