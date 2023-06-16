Семимильными шагами: «Ростелеком» охватил цифровыми услугами 63 алтайских села

Последние два года мы строим оптику высокими темпами и в больших объемах. Стараемся сделать цифровые услуги доступными, в первую очередь для жителей небольших деревень. В 2021 году новой оптической сетью охватили 41 тысячу сельских семей, в прошлом — больше 44 тысяч. В этом году планируем не снижать, а наоборот увеличивать свое присутствие в регионе, построив оптические линии связи еще для 45 тысяч домохозяйств, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.