Ситуация на фондовых рынках: какую тактику избрать инвесторам?

Вопросов относительно инструментов инвестирования в текущих условиях у инвесторов накопилось немало — во что вкладываться, стоит ли инвестировать в те или иные активы. Российский фондовый рынок не торговался целый месяц, а теперь обновляет минимумы, зарубежные площадки, в свою очередь, достаточно волатильны. Какую позицию стоит занять инвесторам в текущих условиях, рассказали аналитики «Фридом Финанс».

Тот , кто умеет ждать — получит свою награду

Фондовые рынки падают, но потом вновь восстанавливаются: так было и в пандемию — в начале 2020 года индекс S&P 500 упал на 44%, а к марту 2021 года с минимумов вырос на 70% и продолжил подъем. Правда, иногда восстановление занимает больше времени. Nasdaq в 2000-м году на фоне краха доткомов достиг своего исторического максимума в 5 тыс. пунктов и начал планомерно снижаться, сократившись более чем в два раза, а достичь своих пиковых значений индексу удалось только в 2015 году. В 2008-м году индекс Мосбиржи просел на 75%, и ему потребовалось еще восемь лет, чтобы обновить свои максимумы. Как долго будут восстанавливаться российский и зарубежный рынки сегодня, сказать сложно. Российскому фондовому рынку может потребоваться от 1 до 3-х лет при оптимистичном сценарии. Зарубежные площадки пока находятся в состоянии консолидации, но уже в скором времени, возможно, вернутся к росту.

Именно терпеливым инвесторам в данных условиях может сопутствовать удача. Но нужно понимать, что решение открывать позиции в период неопределенности на рынках должно быть взвешенным и учитывающим все риски. Инвестирование и в спокойные времена требует от участников торгов большой внимательности и анализа рынка, а в сегодняшних реалиях это особенно важно.

На зарубежных площадках доходность, как правило, всегда выше и волатильность меньше. Американский рынок еще может показать рост в ближайшей перспективе, но по-прежнему остается достаточно уязвимым на фоне «ястребиной» политики ФРС и геополитических событий. Впрочем, цикл повышения ставок зарубежная экономика вполне в состоянии выдержать. А в условиях повышенной инфляции инвестиции в акции видятся наиболее предпочтительным активом, поскольку выручка большинства эмитентов растет вместе с ростом цен.

Однако в каждом секторе аналитики ожидают неоднородную динамику, поэтому к выбору активов необходимо подходить внимательно, анализируя каждый кейс. Технологический сектор выглядит перепроданным, первый квартал стал для него неудачным, однако именно на фоне просадки привлекательность сектора повышается с каждым днем. При этом компании потребительского сектора вполне могут показать умеренный рост, а в здравоохранении на эмитентов продолжит оказывать положительный эффект пандемия COVID-19 и его последствия, а также рост стоимости медицинского обслуживания. Металлургический сектор будет поддержан ростом цен, при этом лучше остальных будут выглядеть компании, добывающие редкоземельные и цветные металлы.

СС0

Грамотное распределение активов — важный навык инвестора

Любому инвестору известно, что инвестиции должны быть максимально диверсифицированы, а также участнику торгов необходимо постоянно держать при себе торговый план для того, чтобы не совершать резких необдуманных решений на фондовом рынке. Тем не менее, не каждому под силу постоянный мониторинг и анализ рынка, для этого на помощь инвестору приходят фонды. Инвестиции в ПИФы — это удобное решение, которое позволяет вложиться в активы сразу нескольких компаний по цене ниже стоимости акций отдельных эмитентов. Так, например, ИПИФ «Индустрии будущего» состоит из 33 зарубежных компаний из 11 секторов — это IBM, Tesla, Ford, Amazon, Alphabet и др. Каждая из этих компаний способна показать впечатляющий рост активов в ближайшие десятилетия. Раз в квартал по данному фонду производится ребалансировка портфеля, что позволяет ИПИФу быть максимально актуальным активом в вашем портфеле.

Для наилучшей диверсификации часть средств необходимо держать также в других активах — это и валюта, где также нужна и своя диверсификация, и облигации, и депозиты. Однако важно помнить, что любое решение о вложении средств должно быть взвешенным. Чтобы лучше понимать суть фондового рынка, стоит пройти курсы для инвесторов, например, Академия «Фридом Финанс» предлагает видеоуроки по основам биржевого дела, а также различные вебинары по фундаментальному и техническому анализу. Успешность портфеля зависит только от инвестора, и только он несет всю ответственность за свои решения, поэтому не стоит экономить на инвестициях в собственные знания — это станет самым лучшим вложением.

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