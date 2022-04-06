Сотрудники ООО «Содружество» приняли участие в Фабрике процессов в рамках нацпроекта

Обучение на Фабрике процессов прошли 18 марта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» сотрудники ООО «Содружество», входящего в Лесную холдинговую компанию «Алтайлес».

В тренинге приняли участие 17 представителей предприятия от станочников до начальника цеха домостроения. Фабрика процессов проводилась при поддержке экспертов регионального центра компетенций с целью получения сотрудниками нового импульса к продолжению проектной деятельности по оптимизации работы цеха производства домокомплектов из клееного бруса.

Участники обучения в процессе имитации производства клапана регулятора давления газа расширили знания и навыки применения инструментов бережливого производства, выйдя из привычной обстановки работы и сменив роли.

Также сотрудники компании начали по-новому выстраивать взаимодействие внутри команды. Как показывает практика, после такого опыта повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

«У нас отличная, слаженная команда сотрудников, давайте с тем же энтузиазмом возьмемся за процесс улучшений на нашем предприятии, как на сегодняшней Фабрике! Только совместными усилиями мы сможем вывести эффективность производства на принципиально новый уровень и через это повысить доходы сотрудников предприятия!» — констатировал начальник цеха домостроения Алексей Козлов.

Фабрика процессов являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение в рамках Фабрики процессов строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.