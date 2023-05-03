Создай франшизу за 8 шагов: в Алтайском крае стартует программа по созданию франшиз

С 15 по 24 мая 2023 года Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства совместно с компанией «Франчайзинг-Интеллект» проведут образовательную программу «Как вырасти в федеральную сеть: 8 шагов создания франшизы». Уникальная программа по созданию франшиз с наставниками (экспертами и франчайзерами) впервые в формате онлайн/офлайн.

На программе Вы узнаете:

• Как спроектировать франшизу?

• На чем зарабатывает стандартный франчайзер?

• Как создать продающий сайт для вашей франшизы?



Участников ждут прикладные вебинары, шаблоны документов, тренинги, консультации с экспертами, p2p-сессии, мозговые штурмы.



Завершением программы станет презентация проектов и вручение сертификатов о прохождении образовательной программы. По итогам презентации будет выбран лучший проект, который получит бесплатную разработку договора франчайзинга, в зависимости от специфики бизнеса, от федеральных экспертов по франчайзингу.

Спикеры (менторы «Сколково», федеральные эксперты по франчайзингу, среди клиентов которых Рыбаков Фонд, МТС, Beyosa, FoodBand и многие другие) поделятся секретами разработки лучших франшиз: как создать франшизу, которая будет продаваться, какие нюансы учесть, чтобы партнеры-франчайзи не уходили и не копировали бизнес.



Получайте лучшие знания от практиков страны и присоединяйтесь к сообществу успешных франчайзеров!



Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и их сотрудники.



Даты проведения очных занятий: 15, 16, 23,24 мая 2023 года (10−00−17−00).

Место проведения: Центр «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).

Даты проведения онлайн занятий: 17,18,19,20 мая 2023 года



Участие бесплатно. Количество мест ограничено.

Для того, чтобы принять участие в обучении необходимо:

Заполнить заявку по ссылке franch.barnaul.tilda.ws/ Зарегистрировать ИП/ООО на Цифровой платформе МСП. РФ ( https://мсп.рф).

Подробные инструкции по регистрации на цифровой платформе размещены по ссылке https://xn--22−9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/cifrovaya-platforma-msp/.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8−800−222−83−22, доб. 116 (Контактное лицо — Мария Стрижова).

Справка: Центр «Мой бизнес» работает в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

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