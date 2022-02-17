Специалисты «Каменского ЛДК» в рамках нацпроекта прошли обучение на «Фабрике офисных процессов»

Обучение для сотрудников предприятия проводили эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В ходе одного рабочего дня 13 представителей компании прожили игровой квартал, в ходе которого занимались оптимизацией вспомогательного (офисного) бизнес-процесса.

В практическом обучении принимали участие как сотрудники, занимающиеся непосредственно офисными процессами в компании, так и представители от производства, включая директора предприятия Валерия Логиновского.

Отметим, что ранее работники «Каменского ЛДК» уже становились участниками «Фабрики процессов», на которой моделировался процесс сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C».

По итогу обучения в офисной «Фабрике» директор «Каменского ЛДК» акцентировал внимание на том, что команда предприятия показала сплоченность и достойный результат.

Справка

«Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) — это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть этого метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

«Фабрика офисных процессов» открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.