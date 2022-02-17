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Экономика
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Специалисты «Каменского ЛДК» в рамках нацпроекта прошли обучение на «Фабрике офисных процессов»

Участниками «Фабрики Офисных Процессов» (ФОП), открытой в рамках нацпроекта «Производительность труда», стали 11 февраля сотрудники ООО «Каменский ЛДК».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Обучение для сотрудников предприятия проводили эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

В ходе одного рабочего дня 13 представителей компании прожили игровой квартал, в ходе которого занимались оптимизацией вспомогательного (офисного) бизнес-процесса.

В практическом обучении принимали участие как сотрудники, занимающиеся непосредственно офисными процессами в компании, так и представители от производства, включая директора предприятия Валерия Логиновского.

Отметим, что ранее работники «Каменского ЛДК» уже становились участниками «Фабрики процессов», на которой моделировался процесс сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C».

По итогу обучения в офисной «Фабрике» директор «Каменского ЛДК» акцентировал внимание на том, что команда предприятия показала сплоченность и достойный результат.

Справка

«Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) — это учебная практическая площадка, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть этого метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП: руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

«Фабрика офисных процессов» открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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