Специалисты компании «СиСорт» обрели новые компетенции на «Фабрике офисных процессов»

«Фабрику» провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. В обучении принимали участие как сотрудники, занимающиеся непосредственно офисными процессами в компании, так и представители от производства, включая исполнительного директора предприятия Виталия Савинкова.

В рамках «Фабрики офисных процессов» за один рабочий день 10 представителей компании прожили игровой квартал, в ходе которого занимались оптимизацией вспомогательного (офисного) бизнес-процесса.

«Сотрудники нашей компании уже второй раз проходят обучение на „Фабрике процессов“, сначала на производственной, а сегодня на офисной, ввиду того, что применяемые здесь инструменты наглядно показывают влияние на экономический эффект. Если говорить про офисную фабрику процессов, то здесь обучение также дается в игровой форме. Данный подход является трендом. Люди, работая целый день, не устают, активно вовлекаются в процесс, единой командой достигают высоких экономических результатов, убеждаясь в эффективности инструментов бережливого производства», — рассказал Виталий Савинков.

Напомним, «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) — являет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning), который заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

«Фабрика офисных процессов» открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.