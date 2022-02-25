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Экономика
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Специалисты компании «СиСорт» обрели новые компетенции на «Фабрике офисных процессов»

Обучение на «Фабрике офисных процессов» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» прошли 18 февраля сотрудники ООО «СиСорт».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

«Фабрику» провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. В обучении принимали участие как сотрудники, занимающиеся непосредственно офисными процессами в компании, так и представители от производства, включая исполнительного директора предприятия Виталия Савинкова.

В рамках «Фабрики офисных процессов» за один рабочий день 10 представителей компании прожили игровой квартал, в ходе которого занимались оптимизацией вспомогательного (офисного) бизнес-процесса.

«Сотрудники нашей компании уже второй раз проходят обучение на „Фабрике процессов“, сначала на производственной, а сегодня на офисной, ввиду того, что применяемые здесь инструменты наглядно показывают влияние на экономический эффект. Если говорить про офисную фабрику процессов, то здесь обучение также дается в игровой форме. Данный подход является трендом. Люди, работая целый день, не устают, активно вовлекаются в процесс, единой командой достигают высоких экономических результатов, убеждаясь в эффективности инструментов бережливого производства», — рассказал Виталий Савинков.

Напомним, «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) — являет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning), который заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Фабрика включает в себя три раунда, в течение которых участники должны достичь цели по операционным и экономическим показателям.

Целевая аудитория ФОП — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

«Фабрика офисных процессов» открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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