18 марта
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Экономика
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Специалисты «РТИ Барнаул» обучились бережливому производству на «Фабрике» процессов

Представители предприятия ООО «РТИ Барнаул», которое является участником нацпроекта «Производительность труда», прошли обучение на «Фабрике процессов».

Обучение на «Фабрике процессов».
Обучение на «Фабрике процессов».
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Тренинг состоялся 11 марта. В рамках учебно-производственного процесса команда из 16 человек осваивала инструменты бережливого производства, оптимизировала процессы через сокращение потерь, оценивала на финансовой модели виртуального предприятия, как каждое улучшение влияет на показатели в денежном выражении.

Сотрудники остались удовлетворены уровнем организации мероприятия, а также отметили, что полученные знания и навыки помогут им в предстоящих улучшениях на производстве.

Напомним, «Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Процесс обучения строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

В рамках тренинга специалистам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен, постоянно улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Проведение «Фабрик процессов» планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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