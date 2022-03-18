Специалисты «РТИ Барнаул» обучились бережливому производству на «Фабрике» процессов

Тренинг состоялся 11 марта. В рамках учебно-производственного процесса команда из 16 человек осваивала инструменты бережливого производства, оптимизировала процессы через сокращение потерь, оценивала на финансовой модели виртуального предприятия, как каждое улучшение влияет на показатели в денежном выражении.

Сотрудники остались удовлетворены уровнем организации мероприятия, а также отметили, что полученные знания и навыки помогут им в предстоящих улучшениях на производстве.

Напомним, «Фабрика процессов» являет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Процесс обучения строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

В рамках тренинга специалистам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен, постоянно улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

Проведение «Фабрик процессов» планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.