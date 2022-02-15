15 февраля -5°C
﻿
Экономика
30

Специалисты Центра госзакупок Алтайского края получили новые компетенции на «Фабрике офисных процессов»

Более 30 представителей КГКУ «Центр государственный закупок Алтайского края» (ЦГЗ) в январе и феврале 2022 года прошли обучение на «Фабрике офисных процессов», открытой в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Обучение было проведено экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Руководители и специалисты Центра госзакупок с помощью инструментов бережливого производства учились на практике находить и устранять потери в офисном процессе, мешающие ему быть более эффективным.

Все они продемонстрировали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность в обучении, достигнув высоких показателей.

Напомним, «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) представляет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Целевая аудитория «Фабрики офисных процессов» — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость