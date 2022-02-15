Специалисты Центра госзакупок Алтайского края получили новые компетенции на «Фабрике офисных процессов»

Более 30 представителей КГКУ «Центр государственный закупок Алтайского края» (ЦГЗ) в январе и феврале 2022 года прошли обучение на «Фабрике офисных процессов», открытой в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Обучение было проведено экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Руководители и специалисты Центра госзакупок с помощью инструментов бережливого производства учились на практике находить и устранять потери в офисном процессе, мешающие ему быть более эффективным.

Все они продемонстрировали высокоорганизованную командную работу и заинтересованность в обучении, достигнув высоких показателей.

Напомним, «Фабрика Офисных Процессов» (ФОП) представляет собой учебную практическую площадку, на которой участники в ходе реального бизнес-процесса получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

ФОП базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть данного метода заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег.

Целевая аудитория «Фабрики офисных процессов» — это руководители и сотрудники предприятий-участников: директора, заместители директоров по ключевым направлениям, начальники отделов, руководители подразделений, участники рабочих групп проектов улучшений; сотрудники региональных команд.

ФОП открыта в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.