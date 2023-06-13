Стабильный семейный бизнес — стабильная экономика. Научно-производственная компания «Магия трав» рассказала, как развивает свое семейное дело

В России возрождается традиция предпринимательских династий. Торгово-промышленная палата РФ вот уже более пяти лет ведет проект «Семейные компании России» , который объединяет бизнес-династии всей страны. В их число вошла и алтайская компания «Магия трав» . Расскажем, какие возможности это участие открыло для нее, и почему развитие семейного дела так важно для каждого региона и всей страны.

Новый взгляд на бизнес

ТПП РФ активно развивает и продвигает проект «Семейные компании России». Его основная цель — популяризация семейного бизнеса в России и придание ему особого статуса. Большое внимание этому уделяет президент ТПП РФ Сергей Катырин и вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

По оценке ТПП РФ, в настоящее время около 74% малых и средних предприятий являются семейными. Учитывая, что законом деятельность семейных компаний не регулируется, преемственность и продолжение семейного дела сохраняется во втором поколении у 40-50% компаний, а в третьем и далее — у 5-10%.

Распадается семья, рушится бизнес, и от этого страдает экономика города, региона и всей страны в целом. Поэтому важным является закрепление на законодательном уровне понятия «семейное предпринимательство». Предложение уже внесено на рассмотрение в Государственную Думу. На данный момент понятие «семейное предпринимательство» закреплено в законах «О развитии малого и среднего предпринимательства» Нижегородской и Рязанской областей, а в Республике Башкортостан принят отдельный закон по такому бизнесу. В Якутии глава республики внес в парламент проект закона о семейном бизнесе, который был принят в первом чтении.

Это большое достижение, ведь такой закон поможет решить многие вопросы по поддержке семейного бизнеса. Например, такие, как целевые финансовые программы, долгосрочное кредитование, льготы, закон наследования, дробление предприятий и другие вопросы.

Благодаря инициативе ТПП Алтайского края, компания «Магия трав» имеет возможность общаться с ведущими семейными предприятиями России, перенимать их опыт и делиться своим, обсуждать актуальные проблемы в своей отрасли.

Общее развитие

ТПП РФ в рамках проекта «Семейные компании России» ведет интенсивную работу с семейными предприятиями: собирает на выездных заседаниях компании со всей страны, где проводит цикл мероприятий для участников, которые позволяют найти новых деловых партнеров из разных регионов России; запустить новые проекты и направления в бизнесе (в том числе, совместные); выйти на новые рынки; дают возможности дополнительного продвижения собственного дела; озвучить проблемы и обсудить предложения по их решению с теми, кто может это сделать; адаптировать лучший опыт и практики для развития своего бизнеса; «взглянуть» на свой бизнес со стороны; получить новые знания и сформировать навыки управления семейным предприятием.

Это дает возможность предпринимателям обмениваться опытом, повышать юридическую и финансовую грамотность, пройти полезные тренинги и найти новых партнеров — не только в России, но и за рубежом.

Это, конечно, познавательно, нужно, и мы с каждым участием в выездных советах и форумах перенимаем опыт бизнес-процессов у успешных коллег и делимся своими кейсами, — рассказали о своих впечатлениях руководители компании «Магия трав» Наталья Земцова и Константин Лунин.

В некоторых городах уже открылись центры по поддержке семейных компаний. Это помогает фирмам взаимодействовать внутри региона, продвигать и развивать бизнес, искать единомышленников, учиться и повышать квалификацию. То есть формирует современную деловую культуру семейного предпринимательства. Ожидается, что подобный откроют и в Алтайском крае.

Компания с традицией

Научно-производственная компания «Магия трав» — это семейное дело. Ее основатель Петр Лунин — кандидат фармацевтических наук, создатель легендарного безалкогольного бальзама «Золотой олень Алтая», серийный выпуск которого начался еще в 1993 году.

Успехи отца вдохновили его детей на продолжение работы по производству продукции для здоровья нации с применением своих научных знаний по переработке лекарственных трав, кореньев и пантов марала. Руководителем компании стала дочь Петра Лунина Наталья Земцова, а исполнительным директором — сын Константин Лунин.

Научно-производственная компания «Магия трав». Фото предоставлено компанией «Магия трав». Научно-производственная компания «Магия трав». Фото предоставлено компанией «Магия трав».

В ассортименте — более 100 наименований продукции, и компания не стоит на месте. Недавно в продаже появилась новинка — безалкогольные общеукрепляющие напитки без сахара «Эликсиры Алтая».

Компания «Магия трав» в проекте «Семейные компании России» получила статус «Хранители династий» и очень активно участвует в форумах и Семейных советах с 2019 года..

В мае 2023 года грандиозное по масштабам заседание Всероссийского Семейного совета прошло в Москве. Тогда же состоялось торжественное открытие фотовыставки в Государственной Думе, на которой была представлена фотография представителей компании «Магия трав». Компания так же приняла участие в финале банковского конкурса «Лучшая программа для МСП» и в круглом столе в Государственной Думе РФ.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!». Фото предоставлено компанией «Магия трав».

Вместе с другими хранителями династий «Магия трав» наградила дипломами и подарками юных участников спецпроекта «100 надежд бизнеса». В нем ТПП РФ объясняет подросткам и молодым людям философию семейного дела, проводит тренинги и помогает принять себя. Для многих это становится толчком к решению продолжить бизнес-династию.

Важные проблемы хранители династий решают не только тесным кругом, но и вместе с властью.

IV Всероссийский форум семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!» открывал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Он лично осмотрел выставку продукции, где была представлена «Магия трав», а на встрече с руководителями предприятий ответил на вопрос основателя компании Петра Лунина о том, планируются ли изменения в законодательстве по регулированию вопросов наследования бизнеса. Это премьер-министр обещал решить на государственном уровне.

Шаг в будущее

Уверенное развитие и активное участие «Магии трав» в популяризации семейного бизнеса в России не остаются незамеченными. Федеральные эксперты отдали компании победу в конкурсе ТПП «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее семейное предприятие России».

Компания продолжает свою миссию — оздоравливает нацию. Сейчас она делает особый упор на выпуск продукции без сахара, совершенствование подарочных наборов и создание новинок. Также она закупает новое оборудование и осваивает новые формы выпуска продукции.

Научно-производственная компания «Магия трав». Фото предоставлено компанией «Магия трав».

Предприятие сможет развиваться еще более интенсивно при принятии закона о семейном бизнесе. Поэтому неудивительно, что «Магия трав» продолжит популяризировать идею бизнес-династий.

Как подчеркивают ее руководители, крепкая семья — залог успешного и крепкого бизнеса, а значит, стабильного развития экономики края и всей страны.