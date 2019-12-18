Стоп, снято: Первый канал могут закрыть из-за миллиардных долгов

«Первый канал» с 2014 года непрерывно увеличивает задолженность перед подрядчиками. Сейчас решается вопрос о судьбе канала.

«На Первом канале — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить», — приводит слова бывшего руководителя одной из его дирекций Meduza.

В 2018 году долг канала превысил 20 млрд рублей, что составляет почти две трети его годовой выручки. Телецентр «Останкино» из-за неуплаты начал сокращать сотрудников и может даже остановить вещание.

Плохой бизнесмен

Гендиректор канала Константин Эрнст является «очень плохим бизнесменом», считает источник издания.

Также подчеркивается, что компания слишком поздно начала вкладываться в интернет-направление.

Основными конкурентами Первого являются развлекательные каналы, где нет новостей. При этом новости остаются одним из самых дорогих с точки зрения производства продуктов. Кроме того в 2019 году затраты на рекламу канала впервые обогнали бюджеты телерекламы.

Сюжет Первого канала об Алтайском крае. 1tv.ru

Подвешенное состояние

По данным источника, Первый канал находится в подвешенном состоянии. В скором времени должен решиться вопрос, нужен ли России второй общенациональный канал с большим объемом информационного и общественно-политического вещания.

При этом Первый канал регулярно получает солидные субсидии от государства на осуществление своего вещания: так, только в прошлом году каналу было выделено из госбюджета 3,8 млрд рублей.

Кому принадлежит

Сейчас телеканал принадлежит Росимуществу, «Национальной медиа группе» Юрия Ковальчука (приближенного к президенту РФ Владимиру Путину) и государственному банку ВТБ, пишет ura.ru. Миллиардер Роман Абрамович полностью избавился от акций первого.