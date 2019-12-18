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18 декабря -9°C

Стоп, снято: Первый канал могут закрыть из-за миллиардных долгов

«Первый канал» с 2014 года непрерывно увеличивает задолженность перед подрядчиками. Сейчас решается вопрос о судьбе канала.

Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Владимир Путин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
kremlin.ru

«На Первом канале — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить», — приводит слова бывшего руководителя одной из его дирекций Meduza.

В 2018 году долг канала превысил 20 млрд рублей, что составляет почти две трети его годовой выручки. Телецентр «Останкино» из-за неуплаты начал сокращать сотрудников и может даже остановить вещание.

Плохой бизнесмен

Гендиректор канала Константин Эрнст является «очень плохим бизнесменом», считает источник издания.

Также подчеркивается, что компания слишком поздно начала вкладываться в интернет-направление.

Основными конкурентами Первого являются развлекательные каналы, где нет новостей. При этом новости остаются одним из самых дорогих с точки зрения производства продуктов. Кроме того в 2019 году затраты на рекламу канала впервые обогнали бюджеты телерекламы.

Сюжет Первого канала об Алтайском крае.
Сюжет Первого канала об Алтайском крае.
1tv.ru

Подвешенное состояние

По данным источника, Первый канал находится в подвешенном состоянии. В скором времени должен решиться вопрос, нужен ли России второй общенациональный канал с большим объемом информационного и общественно-политического вещания.

При этом Первый канал регулярно получает солидные субсидии от государства на осуществление своего вещания: так, только в прошлом году каналу было выделено из госбюджета 3,8 млрд рублей.

Кому принадлежит

Сейчас телеканал принадлежит Росимуществу, «Национальной медиа группе» Юрия Ковальчука (приближенного к президенту РФ Владимиру Путину) и государственному банку ВТБ, пишет ura.ru. Миллиардер Роман Абрамович полностью избавился от акций первого.

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