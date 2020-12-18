«Я этим загорелась»: как жительница Барнаула создала швейную фабрику и выходит со своей продукцией на иностранные рынки

Кажется, ну что там нужно для швейного цеха — курс шитья, старый бабушкин «Зингер» да выкройки из интернета? Как бы ни так! О том, каково сегодня содержать производство, мы поговорили с Юлией Серебряковой, руководителем швейной фабрики «ЛЕКО». Она изготавливает трикотажные изделия для оптовых закупок, а также для российских и зарубежных розничных сетей.

Идея и воплощение

— Мечта о швейном цехе пришла после рождения ребенка. Тогда открывалось много магазинов детской одежды и я этим загорелась. Мы устроили маленький магазинчик в подвале, где натянули рыболовные сети — денег было ноль — закупили продукцию и начали торговать с 15% наценкой. Завели туда покупателей, вышли в ноль, появилась рентабельность, а потом уже стали думать о том, как шить.

У меня незаконченное высшее образование — я экономист. Просчитала примерно рентабельность, закупила на нашей трикотажной фабрике старое-старое оборудование, и вот в 2006 году мы открыли на меланжевом комбинате цех в 45 квадратов.

И вот с тех пор развивались. Выиграли грант губернатора, потом пользовались поддержкой города, нам давали субсидии. Купили немецкую программу по конструированию лекал, увеличили объемы. Стали параллельно заниматься продажей сырья — у нас его берут небольшие цеха.

Также заказывают лекало — их проще сделать у нас, чем держать у себя специалистов. Мы пять лет выращивали собственного конструктора. Отправляли его на обучение в Новосибирск, где по нашей просьбе московская компания КАДРУС организовала курсы.

Швейная фабрика «ЛЕКО». lekofactory.ru/

Несколько лет работали с сетями — с «Холидеем», с региональным «Миром детства». Два года назад начали работать с сетью «Светофор». Освоили Сибирь, вышли на Поволжье и Казахстан. Есть перспектива выйти с сетью в Германию. На февраль мы готовим отгрузку в Казахстан на 15 тыс. изделий.

Пандемия

— Весной много времени потратили на производство масок. Мы одни из первых, кто начал их шить. Когда пошел первый запрос по маскам в комитет по предпринимательству, у нас уже были готовые образцы — несколько моделей из трикотажа. Чувствовали, что понадобимся.

Мы всегда имели подушку безопасности в виде денег, в виде сырья. 5 лет мы не брали с предприятия ни копейки, нарабатывали капитал, чтобы можно было пережить тяжелые времена.

Потом было совещание по городу — за масками к нам обращались производственники такие как «Барнаульский пищевик». Мы отложили работу с сетями — круглосуточно шили маски. Страшнее всего было, когда стали звонить больницы. «Нам нужны маски!». Загрузка дошла до того, что мои помощницы не отходили от стола — одна принимала с трех телефонов звонки, которые не прекращались, а вторая отписывала счета. При этом тут же 5 человек живой очереди.

Швейная фабрика «ЛЕКО». lekofactory.ru/

Ярко помню один момент: два часа ночи. Мы, работавшие с семи утра, уже никакие. Я, все руководство, сидим вместе со швеями — и у нас истерика. Говорим: «Не дождемся этого ковида и так с этими масками сгинем».

Затем пошли заявки по краю. Мы закрылись изнутри. То есть, закупщики масок парализовали нашу работу. Нам по телефону звонили предприятия, предлагали цены в 2−3 раза больше, просили отдать им чужую заявку. Мы отказывали. Нам отвечали: «Ну, так и будете всю жизнь трусы шить».

У нас до сих пор и Барнаульский пищевик, и другие предприятия, бывает, заказывают по 2−3 тыс. штук, хотя, казалось бы, рынок уже наполнен этими масками.

Конкуренция и кадровый вопрос

— Наш конкурент —Узбекистан. А мы для них никогда не были конкурентами — у них свой хлопок, сильно развитая легкая промышленность и цены изделий сейчас на 45% ниже. У нас — правильные лекала, большие и правдивые линейки. Трикотаж берем у них же или у Турции, через московского перекупщика. Если везти самим — выйдет дороже. Материалов, с которыми мы работаем, поблизости не плетут.

Швейная фабрика «ЛЕКО». lekofactory.ru/

Потом Узбекистан стал еще активнее развивать легкую промышленность, давать производителям кредит на сев и землю гектарами. У нас пошел отток швей.

Нам нужно воспитывать своих специалистов. Выходили в комитет по труду, в минобразования с предложением перестроить выпуск студентов. Дело в том, что закройщиков у нас выпускает колледж сыроделия. Ко мне пришла девочка-практикантка, как раз попала на время масок. Мы видим, что она никакая, хотя нам дали трех лучших студентов.

Спрашиваем, как она пришла в колледж, а она говорит: «Я думала, что закройщик — закройщик крышек. Я сначала не поняла, а потом оторопела: «Закройщик крышек — тот, кто закрывает крышки?» Правильно! А что должен был подумать ребенок, когда пошел в колледж сыроделия — что там учат закройщиков по текстилю?

Если говорить о приглашенных специалистах, мы прорабатывали возможность получить работников из дальнего зарубежья, ведь самые лучшие швеи — индусы. Но в Алтайском крае на такую рабочую силу, насколько я знаю, пять квот. Пять! По всему краю. И они не только на швей распространяются.

Привести индусов сюда работать — вообще не проблема. Но я не могу этого сделать, потому что нужно выиграть конкурс. Если в центре занятости появится хоть одна швея — я пролетаю. Объясняю знакомым индусам, что не могу их взять на работу, меня в тюрьму посадят. А они делают большие круглые глаза и спрашивают: «НУ, ПОЧЕМУ?!». Они не понимают.

Полотно pixabay.com

Пять человек. А по краю не хватает 400 швей. И во многих регионах такая проблема — швеи не чувствуют между собой конкуренции, не держатся за рабочее место. Предприятие выиграло тендер — они пошли туда. Поработали — перешли на меланжевый комбинат. Поработали — пришли в декабре в «ЛЕКО». А предприятия чувствуют кадровую нестабильность. А если я, как предприниматель, чувствую нестабильность, как могу брать серьезные проекты, участвовать в программах, где нужно пять лет отчитываться за субсидирование, за грант?

У «ЛЕКО» давно сформирован костяк из 20 человек — многие из них работают более 10 лет. Что делать с «мигрирующими швеями» — с ними ничего не сделать. Главное, чем мы можем привлечь — стабильная зарплата, ее выплачиваем два раза в месяц, за 14 лет никогда не было просрочек. И стабильная работа — если нет больших заказов, разрабатываем свои модели. Ведь у нас есть штатный конструктор, грамотные технологи, много разных видов оборудования и материалов, с которыми можно поиграть.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».