Студенты семи алтайских вузов приняли участие в деловой игре по бережливому производству.

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в период с 16 мая по 28 июня Министерство экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития» провели III Деловую игру по бережливому производству среди студентов учебных заведений высшего образования Алтайского края.

Учащиеся семи вузов Алтайского края приняли участие в III деловой игре по бережливому производству, которая проходила в формате «Фабрики процессов» отдельно для каждого вуза, подавшего заявку на участие.

По итогам проведенного тренинга для команды каждого учебного заведения производился подсчет количества произведенной в смене продукции, полученной прибыли, итоговой себестоимости единицы изделия и разницы запасов на начало и конец производственной смены.

Первое место по итогам деловой игры заняла команда Алтайского государственного университета. «Серебро» досталось команде Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

«Бронзу» поделили между собой команды Алтайского государственного медицинского университета и Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

Всем участникам будут вручены памятные дипломы.

Как рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, охват студенческой аудитории в текущем году составил 119 человек.

Именно столько будущих выпускников учебных заведений получили начальные теоретические знания и практические навыки применения бережливых технологий. В текущих экономических условиях компетенции в области повышения производительности труда дают определенные конкурентные преимущества сотрудникам в профессиональной деятельности, — отметил он.

Напомним, «Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» в городе Энгельсе Саратовской области.

Деловая игра для студентов ежегодно проводится в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». В 2022 году мероприятие прошло в формате популярной игры «Мозгобойня». Участие в ней приняли 39 студентов из шести вузов Алтайского края. По итогам игры победителями стали учащиеся АГМУ Минздрава России, а призерами, занявшими второе и третье места, — студенты АГГПУ им. В.М. Шукшина и Алтайского государственного университета соответственно.