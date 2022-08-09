Теории и практике стандартизированной работы обучили предприятия-участников нацпроекта «Производительность труда»

Специализированное обучение по программе «Стандартизированная работа» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» прошли в период с 27 июля по 4 августа предприятия-участники национального проекта «Производительность труда».

Обучение было организовано на ООО «Сибирь-Техника», ООО «Алтайские колбасы», АО «Белоярский мачтопропиточный завод», а его участниками стали представители рабочих групп и сотрудники пилотных потоков указанный предприятий.

Стандартизированная работа — это один из основных инструментов бережливого производства, который позволяет организовать безопасное и эффективное производство, исключающее ненужную работу.

В ходе обучения участники узнали о последовательности внедрения стандартизированной работы и ее составляющих, отработали навык расчета времени такта и проведения хронометража циклов и рабочих элементов.

В качестве практической отработки применения инструмента было подготовлено видео работы сотрудника предприятия. Участники научились заполнять бланки стандартизированной работы, выделять элементы операций, проводить замеры времени, выявлять лишние движения и потери в работе оператора.

Тренер Регионального центра компетенций (РЦК) Елена Моргуль, говоря о важности такого рода мероприятий, подчеркнула, что тренинги, проводимые в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» на предприятиях-участниках, в первую очередь, являются практико-ориентированными.

«Сразу же после обучения представителям предприятий совместно с экспертами РЦК предстоит начать реализацию стандартизированной работы на эталонных участках, которые станут примерами остальным подразделениям компаний», — отметила Елена Моргуль.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет своей целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.