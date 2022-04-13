«Теперь куплю зернохранилище»: потомственный алтайский аграрий поделился планами на грант «Школы фермера»

На ежегодном собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края состоялось торжественное вручение грантов трём выпускникам «Школы фермера» Россельхозбанка. Вручали сертификаты директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко и председатель Союза КФФ края Александр Балаков . На собрание был приглашен новый министр сельского хозяйства региона Сергей Межин и структуры, взаимодействующие с сельхозсектором экономики, всего около 70 человек.

Один из получателей гранта — Владислав Смищенко — глава КФХ, растениевод в третьем поколении из с. Малиновка Алейского района. Он выращивает пшеницу, гречиху, подсолнечник. Узнав о возможности обучения в «Школе фермера», сразу решил участвовать.

— Хозяйство в селе начал еще мой дедушка в 1995 году. Потом развивал отец. С 2018 года я тоже присоединился к ним. Экономическое образование получил в Санкт-Петербурге, а работать приехал на родину. В «Школе фермера» Россельхозбанка учился по направлению растениеводство. Я начинающий фермер, и поэтому мне было интересно все. Вся информация в моменте находила свое применение на практике. Особенно меня интересовало направление агрохимии. Агронома у нас нет, привлекаем со стороны, поэтому все знания, касающиеся почв, удобрений, севооборота были очень нужны, особенно опыт бывалых аграриев. Бизнес-план был посвящен рачительному использованию ограниченных ресурсов на примере своего хозяйства. Каждый год начинаем с просчетов, сколько нужно средств на наши нужды: надо чинить технику, закупать семена, удобрения и я пытался понять сам, как в таких условиях можно наращивать оборотные средства, когда накапливать, на чем экономить. Полученные средства гранта планирую пустить на покупку зернохранилища.

Теоретическую подготовку студенты «Школы фермера» проходили на базе Алтайского государственного аграрного университета, а практику — на действующих предприятиях. Так, производственные площадки предоставил Анатолий Иванов, глава КФХ в Косихинском районе и амбассадор Россельхозбанка.

— Россельхозбанк предложил принять на нашей базе учеников «Школы фермера», и я согласился. Хорошие люди, заинтересованные. У нас в хозяйстве мы рассказывали технологию, они смотрели, как это все у нас организовано, и задавали правильные вопросы. Считаю, что такое общение необходимо всем. Сейчас смена поколения идет, приходит молодежь на смену своим родителям. И надо учиться на чужих ошибках, так проще. «Школа фермера» должна продолжать работать. Это необходимо и нам, и новому поколению аграриев. Полученные гранты выпускникам школы пойдут на доброе дело, на развитие, а это тоже хорошо.

Планами на дальнейшую работу «Школы фермера» поделился директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

— «Школа фермера» в Алтайском крае выявила трех лучших участников, отлично защитивших свой бизнес проект, которым мы сегодня вручаем сертификаты на гранты, собранные при поддержке аграрного бизнес-сообщества региона. В этом году банк будет запускать пятую волну образовательного проекта, у нас в регионе это будет второй набор участников. Уже на уровне Минсельхоза России определено 20 специализаций и 16 образовательных учреждений. Сейчас уже идет набор участников, и мы договариваемся с нашими лучшими хозяйствами о прохождении практики. Если в прошлом году у нас было 40 заявок и 32 участника по двум направлениям, то думаю, что в этом году участников будет значительно больше.

За 1,5 года с момента своего запуска проект «Школа фермера» вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах.

Справка

«Школа фермера» Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства. По итогам 3-го и 4-го потоков обучения гранты на развитие дела получат свыше 100 фермеров по всей России. Гранты первого потока «Школы фермера» на Алтае получили: Ольги Ким — руководитель семейной фермы в Бурлинском районе и Владислав Смищенко — глава КФХ из Алейского района Алтайского края, а также Виктор Пятков из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Средства на реализацию бизнес-проектов предоставил Россельхозбанк и представители аграрного бизнес-сообщества Алтайского края и Республики Алтай.