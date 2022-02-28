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Экономика
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ТОП-менеджеры ООО «РТИ Барнаул» прошли обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Обучение в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» прошли 17 и 18 февраля ТОП-менеджеры предприятия ООО «РТИ Барнаул».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Темой тренингов стали «Декомпозиция целей» и «Эффективный инфоцентр». Обучение провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Основная задача обучения «Декомпозиция целей» была направлена на то, чтобы показать, какое влияние на формирование свободного денежного потока предприятия оказывают решения, принимаемые на каждом уровне управления.

Так же акцент бал сделан и на визуализации данных, возможностях и принципах организации инфоцентра, что позволит выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счёт эффективных производственных совещаний и быстрых коммуникаций с формированием качественных каналов постоянной обратной связи для руководителей.

Отметим, что ООО «РТИ Барнаул» является предприятием-участником национального проекта «Производительность труда» 10-й волны под управлением Регионального центра компетенций.

Компания занимается производством резинотехнических изделий, применяемых во многих отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта. Среди партнеров — ОАО «РЖД», АК «Алроса», предприятия горнодобывающей промышленности.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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