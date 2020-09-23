Алтай — благодатный край для туризма и активного отдыха. А еще это один из главных сельскохозяйственных регионов страны. Все эти конкурентные преимущества сегодня на вооружении группы компаний «ТОНАР», которая является одним из крупнейших производителей в России товаров для туризма, рыбалки и охоты.

История успеха предприятия началась еще в Советском Союзе. В 1988 году был зарегистрирован кооператив по производству товаров народного потребления — ПК «ТОНАР». Само название было призвано подчеркнуть вид деятельности предприятия — ТОвары НАРоду.

Как рассказывает руководитель отдела маркетинга ГК «ТОНАР» Наталья Попова, продукция кооператива пользовалась большим спросом во всем СССР. Продукция — тазы, стаканы, терки, багажные тележки, задвижки для дверей, капканы — отправлялась по всему Союзу. Только за один день отправляли до 30 контейнеров. Расширялась товарная линейка «ТОНАРа».

«Наличие денежных средств давало возможность осваивать новые изделия, которые требовал рынок (например, наборы для ванной комнаты). Торговые базы делали заявки на производство тех или иных изделий и сами их потом реализовывали. В 1990 году в кооперативе работали 120 человек в две смены. Был собственный конструкторско-технологический отдел, занимающийся разработкой изделий и проектированием оснастки для них. Выпуск продукции увеличился в два раза. Мы приобрели новое оборудование: два термопластавтомата и три механических пресса», — отмечает Наталья Попова.

Компания «Тонар». Дмитрий Лямзин

Кризисный 1991 год серьезно сказался на предприятии, но «ТОНАР» находил выходы из непростой экономической ситуации, перейдя на бартерные операции и производство нестандартных изделий, таких как, например, делали заготовки для тормозных колодок.

В начале 1998 года предприятие смогло снова вернуться к производству товаров народного потребления. У россиян появилась потребность в качественном российском товаре на фоне дороговизны импортной продукции.

В этот период «ТОНАР» производит тяпки, тележки, терки, капканы, а в 1999 году в серийное производство запустили новое изделие — ледобур, который и стал в дальнейшем якорным товаром барнаульского предприятия.

Компания «Тонар». Дмитрий Лямзин

«Конструкторский отдел внес доработки в конструкцию ледобура, за счет простоты и надежности и приемлемой стоимости новое изделие барнаульского завода не оставило шансов на отечественном рынке зарубежным аналогам. За пять лет предприятие вышло на объемы выпуска этих изделий в 45 тысяч в месяц», — рассказывает Наталья Попова.

К данному моменту компанией выпущено уже более 4 миллионов ледобуров разных серий.

Свою современную структуру «ТОНАР» обрел в 2001 году, когда была создана группа компаний, в которую сегодня входят производственный кооператив «Тонар», ООО «Тонар плюс», ООО «Тонар Агро», ООО «Тонар Лазер», ООО «Тонар-опт», ООО «Тонар-экспорт», ООО «ТРОФЕЙ», ООО «Гелиос плюс» и ряд других предприятий.

Производственные площади завода сегодня составляют 25 000 квадратных метров, предприятие оснащено самым современным оборудованием, а количество сотрудников превышает 800 человек.

Компания «Тонар». Дмитрий Лямзин

Год от года компания увеличивает ассортимент выпускаемой продукции под собственными торговыми марками «ТОНАР», «HELIOS», «NISUS» и «PREMIER FISHING». Отдельным направлением деятельности ГК является выпуск сельскохозяйственной техники.

Причем, продукция «ТОНАРа» пользуется спросом не только у алтайских агарариев, но работает на полях Омской, Новосибирской, Кировской, Оренбургской и Воронежской областей, в Хабаровском и Краснодарском крае, а также в фермерских хозяйствах в Казахстане, Польше и Литве.

«В целом рынок сбыта продукции охватывает не только всю Россию от Калининграда до Владивостока, но и страны ближнего и дальнего зарубежья — Белоруссия, Украина, Казахстан, Монголия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Германия, Финляндия, Дания, Швеция, США», — уточняет Наталья Попова.

Компания «Тонар». Дмитрий Лямзин

С 2010 года Группа компаний «ТОНАР» развивает сеть магазинов «ТРОФЕЙ», которые сегодня работают не только в Барнауле, но и в Горно-Алтайске, Ростове-на-Дону и Москве.

Первый собственный розничный магазин «ТРОФЕЙ» был открыт в 2010 году. Сейчас сеть в Барнауле состоит из трех магазинов, каждый из которых имеет свою специфику.

По словам руководителя отдела маркетинга ГК «ТОНАР», один магазин — клубного типа, где покупатель может не только совершить нужную покупку, но и получить общение, интересную информацию, знания по тематике своего хобби. Клубная зона позволяет проводить обучающие мастер-классы по рыбалке, охоте и туризму.

Магазин «Трофей». Дмитрий Лямзин Магазин «Трофей». Дмитрий Лямзин

Второй магазин специализируется на товарах для охоты, а дискаунтер «ТРОФЕЙ», который открылся в мае 2018 года, имеет площадь более 3000 квадратных метров, что позволяет предложить розничным покупателям более 50 000 качественных товаров, как продукции собственного производства, так и ведущих мировых брендов.

Сегодня за спиной группы компаний 32 года опыта и отличной деловой репутации, которые являются основой для дальнейшего развития предприятия.

«Но главный капитал предприятия — это люди, которые на нем работают. Достижения завода неразрывно связаны с работой старшего поколения сотрудников, которые принимали активное участие в становлении завода и внесли весомый вклад в его развитие. На предприятии работают дети, и даже внуки старейших работников, которым предавались лучшие умения от отца к сыну. Нынешнее поколение работников, поддерживая и продолжая традиции ветеранов, вносит свой вклад в развитие предприятия», — резюмирует Наталья Попова.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.