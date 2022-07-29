Тренинг для сотрудников АО «БМПЗ» провели на «Фабрике процессов»

Занятия для сотрудников АО «Белоярский мачтопропиточный завод», которое участвует в нацпроекте «Производительность труда», прошли 27 июля на «Фабрике процессов» с привлечением экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).

Сотрудники АО «Белоярский мачтопропиточный завод». Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

В общей сложности в тренинге приняли участие 20 представителей предприятия от арматурщиков, формовщиков, газоэлектросварщиков до финансового и коммерческого директоров предприятия.

В рамках учебно-производственного процесса работники предприятия изучали инструменты бережливого производства и оптимизировали процессы через сокращение потерь.

Участники прожили все этапы формирования команды от адаптации взаимодействия между собой (так как каждый сотрудник примерил на себя новую и непривычную роль), а также к новому для них производству, до устойчивого функционирования взаимодействия в команде и формирования улучшений, которые и дали свои результаты в оптимизации процесса производства.

Справка

Напомним, что «Фабрика процессов» представляет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких стадий, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен, улучшая свои показатели с помощью инструментов бережливого производства в каждой последующей смене.

По результатам проведения мероприятия все представители топ мененджмента АО «БМПЗ» дали высокую оценку необходимости проведения таких мероприятий и их несомненную ценность для предприятия.

Проведение Фабрик процессов планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.