Трудовые достижения в именах и цифрах. Какие личные рекорды установили работники алтайского села в 2023 году

Алтайский край в завершающемся 2023 году в очередной раз уверенно подтвердил свой статус житницы России и региона, работающего на обеспечение продовольственной безопасности страны. При этом, за всеми успехами и достижениями, связанными с экономическими показателями, конечно же стоит труд конкретных людей, которые каждый день вносят свой вклад в развитие села и агропромышленного комплекса.

Именно на этом акцентировал внимание губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время недавнего чествования работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Говоря о работе аграриев, он поблагодарил их за труд, который, учитывая этот непростой год, вполне можно назвать героическим.

Наш агропромышленный комплекс — это существенная часть валового регионального продукта, большое количество рабочих мест, это дань уважения и понимания того, насколько сельский, крестьянский труд сложен и труден, насколько он требует полной самоотдачи выбранному жизненному пути, выбранному делу, — подчеркнул Виктор Томенко, напомнив, что перед органами власти региона сегодня стоит задача по внедрению алтайского сельского стандарта, который будет способствовать тому, чтобы "жизнь на селе у нас была достойной, чтобы люди чувствовали себя счастливыми, имели доступ ко всем благам цивилизации".

Что же касается конкретных профессиональных достижений работников сельского хозяйства, то в этом году глава региона назвал поименно тружеников, добившихся лучших результатов по итогам краевого трудового соревнования.

По информации министерства сельского хозяйства Алтайского края, механизатор Сергей Набоков из крестьянского хозяйства "Зайцев" Тюменцевского района, стал лидером среди механизаторов, занятых на обмолоте зерновых и других культур, по третьей группе комбайнов. На своем комбайне "Джон Дир" он намолотил без малого 81 тысячу 108,5 центнера зерна.

Торжественная церемония награждения победителей краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края. Фото: Антон Федотов.

А среди механизаторов, занятых на скашивании зерновых и других культур, наивысший результат — свыше 6 тысяч 800 гектаров — в Алтайском крае показал механизатор Руслан Жумагажинов из компании "Брюкке-Агро" Немецкого национального района.

Торжественная церемония награждения победителей краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края. Фото: Антон Федотов.

Среди механизаторов, занятых на заготовке зеленой массы кормовых культур, первое место принадлежит механизатору Евгению Донову из компании "ЭкоНива Алтай" Тальменского района. Он заготовил почти 440 тысяч центнеров кормовых.

Лучшим среди молодых механизаторов (в возрасте до 30 лет) оказался Алексей Березовский, сотрудник предприятия "БочкариАгро" Целинного района. Он намолотил почти 33 тысячи центнеров зерна (32 тысячи 879 центнеров).

Среди животноводов наивысший надой — 11 тысяч 721 килограмм молока на корову — получила Валентина Садилова из "Агрофирмы "Нива"" Зонального района.

Самый высокий результат по выращиванию и откорму крупного рогатого скот достигло звено мастеров крестьянского хозяйства "Наука" Егорьевского района. На их попечении находился 350 голов КРС. Среднесуточный прирост молодняка составил почти 1,5 килограмма.

Торжественная церемония награждения победителей краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края. Фото: Антон Федотов.

Рекордный показатель по промышленному стаду кур-несушек получило звено агрофирмы "Птицефабрика "Енисейская" Бийского района во главе с Александром Паутовым. От каждой курицы-несушки получено без малого 355 яиц.

Всего же государственные награды и премии от губернатора Алтайского края за личные достижения в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также за успехи целых коллективов получили более 40 человек.