ЦБ испугался за будущее рубля и подумывает вновь повысить ключевую ставку

В обозримом будущем Центробанк может повысить ключевую ставку. Одним из главных факторов для этого решения служат санкции, ослабляющие рубль, заявила Эльвира Набиуллина, глава регулятора, пишет ТАСС . Факторов, которые играли бы за снижение ставки или за сохранение ее нынешних позиций достаточно меньше, заявила глава ЦБ.

«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — сказала Набиуллина.

Увеличение НДС с 18 до 20% становится еще одной причиной для повышения ставки. Рост налога приведет к ускорению роста инфляции. Последнюю как раз можно притормозить с помощью повышения ставки. В конце августа инфляция в России составила 3% годовых, при том что за год инфляцию прогнозировали на уровне 4%.

Ранее Сбербанк повысил прогноз уровня ключевой ставки ЦБ РФ на 2018−2020 годы. В частности, Сбербанк прогнозирует ключевую ставку на конец 2018 года на уровне 7,5% против предыдущего прогноза на уровне 6,75%.

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 7% лишь в конце 2020 года, а на конец 2019 года прогнозирует показатель на уровне 7,25%. Ранее Сбербанк ожидал ключевую ставку ЦБ на уровне 6,5% на конец 2019 года и 2020 года.