Читайте нас в соцсетях
6 сентября 8°C
Новости
Вся лента
Экономика
384

ЦБ испугался за будущее рубля и подумывает вновь повысить ключевую ставку

В обозримом будущем Центробанк может повысить ключевую ставку. Одним из главных факторов для этого решения служат санкции, ослабляющие рубль, заявила Эльвира Набиуллина, глава регулятора, пишет ТАСС. Факторов, которые играли бы за снижение ставки или за сохранение ее нынешних позиций достаточно меньше, заявила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках и не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — сказала Набиуллина.

Увеличение НДС с 18 до 20% становится еще одной причиной для повышения ставки. Рост налога приведет к ускорению роста инфляции. Последнюю как раз можно притормозить с помощью повышения ставки. В конце августа инфляция в России составила 3% годовых, при том что за год инфляцию прогнозировали на уровне 4%.

Ранее Сбербанк повысил прогноз уровня ключевой ставки ЦБ РФ на 2018−2020 годы. В частности, Сбербанк прогнозирует ключевую ставку на конец 2018 года на уровне 7,5% против предыдущего прогноза на уровне 6,75%.

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 7% лишь в конце 2020 года, а на конец 2019 года прогнозирует показатель на уровне 7,25%. Ранее Сбербанк ожидал ключевую ставку ЦБ на уровне 6,5% на конец 2019 года и 2020 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка