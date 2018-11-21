21 ноября отмечается профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учёта. Наверняка, у вас тоже есть знакомый бухгалтер. А может вы и сами представитель этой профессии? А вы знаете, что профессия бухгалтер появилась в конце средневековья — 1498 году — в Римской империи. А в России слово «бухгалтер» знакомо всем с 90-х годов. Сегодня бухгалтер остается одной из наиболее распространенных профессий как в России, так и в мире.

А что на перспективу? Рынок труда меняется с невероятной скоростью: расширяются требования к компетенциям специалистов, их навыкам и владению инструментами. Это актуально и для бухгалтеров. Работодателям нужны инициативные сотрудники, желающие постоянно развиваться, способные не просто хорошо выполнять свою работу, но и делать это творчески, и, конечно же, владеющие современным инструментарием. Что же важно знать специалисту в области бухгалтерского учета?

Умения и навыки

У большинства людей при слове «бухгалтер» возникает образ человека, корпящего над бумагами с огромным количеством цифр. Отчасти это так, но даже в этой сложной и совсем не творческой профессии есть место креативу. В любом рабочем процессе можно найти область для оптимизации и повышения эффективности.

Современным бухгалтерам приходится постоянно подстраиваться под изменяющиеся условия рынка. Вспомним, как появление нового программного обеспечения однажды уже перекроило рынок труда. В конце 90-х настоящий фурор произвела программа «1С» — она показала слабые места специалистов, которые были способны совершать только рутинные, годами отлаженные операции. Софт оказался способен заменить таких людей. Тем, кто не смог адаптироваться к новым условиям, пришлось искать другую работу.

Сейчас рынок бухгалтерских услуг постепенно переходит на электронный документооборот. В конце концов, в профессии останутся те, кого никогда не получится заменить софтом — люди с гибким умом и нетривиальным подходом к решению задач. Бухгалтеры, знания которых ограничиваются только парой компьютерных программ и умением работать в Excel, обречены повторить судьбу своих коллег из 90-х.

Тенденции нужно знать

Современному бухгалтеру следует регулярно мониторить рынок труда, чтобы отслеживать изменения в требованиях к профессии. Для удобства можно завести специальный список навыков. Периодически сверяясь с ним, легче будет отслеживать, что нужно подтянуть, а чему научиться.

Сейчас владеть навыками бухгалтерского учета недостаточно — современный специалист должен уметь «читать» отчетность, видеть в комплексе экономику предприятия и происходящие в ней процессы, уметь мыслить масштабами компании. Поэтому многим бухгалтерам уже сейчас приходится овладевать новыми навыками, чтобы быть уверенными в своей востребованности в будущем.

Специалистам, которых заботит будущее их профессии, стоит также анализировать прогнозы и исследования по своей отрасли, ставить карьерные и профессиональные цели с учетом существующих и грядущих тенденций.

Лидер всегда найдет дорогу

Успешно строить карьеру и получать престижные должности помогают традиционные лидерские качества — целеустремленность, собранность, твердость характера и способность «гореть» от своего дела. Это особенно актуально сейчас, когда люди вынуждены вступать в ожесточенную конкуренцию за вакантные места с другими специалистами, оглядываясь на современные технологии, способные заменить собой целую профессию.

При этом просто лидером быть мало. Одной из ключевых характеристик для претендентов на вакантную должность работодатели называют «многозадачность». Умение грамотно распоряжаться собой и своим временем — желанный навык для большинства компаний. В современных организациях востребованы люди, которые способны решать сразу несколько задач, оперативно находить выходы из нестандартных проблем, и при этом быть максимально стрессоустойчивыми.

Место для современных специалистов

Сделать упор на использование современных технологий и повышение квалификации, «прокачать» умение быстро приспосабливаться к изменениям рынка, масштабно мыслить и профессионально расти — все это доступно сотрудникам общего центра обслуживания «ЛокоТех Эксперт». Организация работает в новом формате с полностью электронным документооборотом и обслуживает более 90 предприятий группы компаний. Здесь бухгалтеры и экономисты мыслят совсем другими масштабами и задачами. При этом компании нужны как опытные специалисты, так и начинающие карьеру.

До конца 2018 года в ОЦО планируют принять около 400 сотрудников. Компания предоставляет работникам стабильные условия, оформление в рамках действующего трудового законодательства, возможности для карьерного роста.