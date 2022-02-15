Итак, краткий путеводитель по Платформе:
Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, запущенная цифровая платформа содержит сервисы, необходимые для открытия и ведения бизнеса, включая понятный законодательный дайджест, в котором простым языком разъясняются важные изменения в нормативно-правовой базе.
Как открыть своё дело? Как увеличить прибыль или масштабировать бизнес? Эти и многие другие вопросы можно решить с помощью грамотно составленных образовательных программ. А перед выбором обучающего модуля, можно проверить свои личностные профессиональные компетенции. Особенность данного сервиса в возможности найти персонального наставника по интересующему направлению и записаться на встречу.
Зарегистрировать ООО или ИП теперь можно не выходя из дома! Нужна только регистрация на цифровой платформе, и в срок до 3-х дней без уплаты госпошлины ваш бизнес будет зарегистрирован.
Платформа позволяет подать заявку на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. Сейчас на платформе восемь банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, банк «ДОМ.РФ», НИКОбанк, МСП Банк (дочернее общество Корпорации МСП), банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет расти по запросу кредитных организаций и пользователей.
В сервис внедрён конструктор документов с самыми востребованными типовыми шаблонами: 70 для юридических лиц и 35 — для физических.
При регистрации пользователя в личном кабинете платформа автоматически рассчитает рейтинг бизнеса, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС), Центрального банка и других официальных источников. Юрлицу доступны 35 показателей, индивидуальному предпринимателю (ИП) покажут 15 параметров, в том числе данные о стоп-факторах. Предприниматель сможет увидеть, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия использования ранее предоставленной поддержки.
Как отмечают в Корпорации МСП, если предприниматель захочет пройти полную диагностику, то он через платформу подаёт заявку, не обращаясь лично в центр «Мой бизнес» своего региона, и получает оценку уже по 44 показателям, этот функционал будет доступен в середине февраля. По итогам анализа будут предлагаться меры поддержки, их перечень будет постоянно расширяться.
В отдельный блок выделили региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из 10 регионов. Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Бурятии. Ожидается, что остальные субъекты подключатся к платформе в течение 2022 года.
На цифровой платформе ежедневно обновляются данные о современном состоянии сегмента малого и среднего предпринимательства, о численности субъектов МСП по России, о средней заработной плате и т.д. — при этом, данные представлены по всем субъектам РФ!
В текущем году по запросу бизнеса и коммерческих платформ на цифровую платформу интегрируют дополнительные сервисы, главный критерий отбора которых — востребованность у предпринимателей. А пока спешите стать первыми пользователями удобного сервиса, тестируйте этот ресурс и пишите отзывы о своих впечатлениях — совместно с вами мы доведём его до уровня необходимого каждому инструмента!
Справка
Платформа разработана Минэкономразвития России совместно Федеральной Корпорацией МСП, ее создание предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Эксперимент на базе цифровой платформы МСП продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт проанализируют и масштабируют.