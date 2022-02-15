С 1 февраля 2022 года Алтайский край вошёл в 10-ку российских регионов, чьи предприниматели могут пользоваться услугами цифровой платформы МСП. Это отличный сервис для бизнеса, который в доступной форме содержит полезную отборную информацию и очень экономит время предпринимателя.

Платформа состоит из 11-ти онлайн-сервисов, перечень которых определили сами предприниматели в ходе опроса.