У 32% сибиряков за последние два года выросли доходы

31% жителей СФО заявили об улучшении своего финансового положения в последние два года. При этом 35% не знают точно, сколько точно у них сейчас собственных денег на картах, вкладах, накопительных счетах и наличных. Таковы результаты опроса* о личном финансовом положении россиян, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

40% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 31% оно улучшилось (у 23% - скорее да, у 8% - определенно да). Сибиряки реже других жителей российских регионов говорят об ухудшении своего финансового положения за последние два года: 29% сообщили, что оно скорее ухудшилось, 8% - определенно ухудшилось.

32% респондентов отметили рост доходов за последние два года (24% - незначительный, 8% - значительный). У 39% респондентов доходы за этот период не изменились. О снижении доходов заявили 28% опрошенных (у 15% незначительное снижение, у 13% - значительное).

Лишь 65% опрошенных абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег (наличных, на картах, депозитах и накопительных счетах). 30% могут сказать лишь приблизительно, сколько у них денег. 5% не знают своих финансовых запасов.

33% респондентов ведут учет своих доходов и расходов постоянно - каждый день или каждый месяц. Время от времени свои доходы и расходы подсчитывают еще 45%. У 12%, которые не ведут учет расходов и доходов, есть желание начать делать это. 9% не учитывают свои финансы и не намерены вести такой

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.