Успейте подать заявку на конкурс «Лучший товар»

Победа в конкурсе «Лучший товар/услуга года» дает следующие преимущества:
- Ваша компания на полном основании сможет использовать в рекламе характеристику товара – «Лучший»;
- Вы сможете заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями;
- «Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества и формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию.
В целом победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества)
На данный момент более двух десятков компаний уже подали свои заявки на участие в конкурсе. Среди них – продукты и напитки, товары народного и технического назначения, услуги и многое другое.
Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru