В администрации Барнаула прошло заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Его провел глава города Вячеслав Франк с председателями региональных и городских профсоюзных организаций, председателями профильных комитетов администрации города, представителями городских и краевых объединений работодателей.

В ходе заседания было подписано городское трехстороннее Соглашение между администрацией города Барнаула, городскими объединениями работодателей, Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов на 2024–2026 годы.

Соглашение содержит в себе обязательства и гарантии работникам в части оплаты труда, улучшении условий и охраны труда, содействия занятости, развития профессионального уровня, создания социальных условий. Основным направлением принимаемого Соглашения является повышение заработной платы, исходя из положений регионального Соглашения и обстоятельств текущего года.

Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Ранее подписание Соглашения проходило в декабре 2020 года на 2021–2023 годы.

Основным итогом прошедшего трехлетнего периода можно считать повышение заработной платы работников крупных и средних организаций на 34,0% (с 38 723 руб. до 55 891 руб.), — резюмировал Вячеслав Франк проделанную комиссией работу за предыдущий период. — Также удалось обеспечить снижение производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом на 10%. Кроме того, продолжается работа по созданию новых рабочих мест, стабилизируется рынок труда, снижается количество безработных граждан (на 01.12.2023 уровень безработицы — 0,19%, что является самым низким показателем в городах СФО).



При подготовке Соглашения на новый период проведена большая работа по его разработке и согласованию со всеми сторонами социального партнёрства. Хочу поблагодарить за проделанную работу всех участников.

Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также глава города особо подчеркнул, что одна из основных проблем, которую необходимо сегодня совместно решать — дефицит кадров во всех отраслях. Вячеслав Франк отметил, что эту задачу нужно решать в том числе повышением заработной платы.

В завершение заседания прошло награждение организаций-победителей городского конкурса «Коллективный договор — основа защиты трудовых прав работников» дипломами администрации города.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года с целью вовлечения большего количества работодателей и работников города в компанию по принятию коллективных договоров, повышения их качества, увеличения социальных льгот и гарантий работникам. В 2023 году на конкурс поступило 15 заявок, конкурсная комиссия выделила 6 организаций.

По решению конкурсной комиссии среди организаций реального сектора экономики призовые места распределились следующим образом:

1 место с вручением Диплома администрации города Барнаула I степени — АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская ТЭЦ-2»;

с вручением Диплома администрации города Барнаула I степени — АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская ТЭЦ-2»; 2 место с вручением Диплома администрации города Барнаула II степени — филиал АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания»;

с вручением Диплома администрации города Барнаула II степени — филиал АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания»; 3 место с вручением Диплома администрации города Барнаула III степени — АО «Алтайский приборостроительный завод «РОТОР».

Среди организаций бюджетного сектора экономики:

1 место с вручением Диплома администрации города Барнаула I степени — КГКУ «Управление по социальной защите населения по городу Барнаулу»;

с вручением Диплома администрации города Барнаула I степени — КГКУ «Управление по социальной защите населения по городу Барнаулу»; 2 место с вручением Диплома администрации города Барнаула II степени — ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»;

с вручением Диплома администрации города Барнаула II степени — ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»; 3 место с вручением Диплома администрации города Барнаула III степени — КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови».

Особо глава города отметил работу социальной защиты, в том числе поддержку, которую работники социальных служб оказывают семьям участников СВО.

Награждение организаций-победителей городского конкурса «Коллективный договор — основа защиты трудовых прав работников» дипломами администрации города. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Награждение организаций-победителей городского конкурса «Коллективный договор — основа защиты трудовых прав работников» дипломами администрации города. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Награждение организаций-победителей городского конкурса «Коллективный договор — основа защиты трудовых прав работников» дипломами администрации города. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Награждение организаций-победителей городского конкурса «Коллективный договор — основа защиты трудовых прав работников» дипломами администрации города. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

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