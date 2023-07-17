В Алтайском крае 79-м участником нацпроекта «Производительность труда» стало АО «Антипинское»

Количество предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае достигло 79-и из 87 возможных до конца 2024 года.

Отметим, что АО «Антипинское» является крупнейшее сельскохозяйственным предприятием в Тогульском районе по производству и реализации мяса свиней.

Основным направлением деятельности компании являются животноводство и растениеводство. Численность работников составляет 388 человек. Общая площадь сельхоз угодий превышает 13 тыс. га, а поголовье свиней составляет около 30 тыс. голов.

В рамках проведения отборочных мероприятий предприятия в нацпроект специалисты Минэкономразвития и Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям компании о целях и задачах национального проекта, поделились практиками повышения производительности труда в данной отрасли, определись с мероприятиями и удобными сроками их реализации.

В самое ближайшее время эксперты РЦК начнут совместную работу с сотрудниками АО «Антипинское» по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.

Также будет проведено обучение и сертификация внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников компании для последующей передачи им знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации.

Важно отметить, что АО «Антипинское» стало 79-м предприятием — участником национального проекта «Производительность труда» в нашем регионе из 87 возможных до конца 2024 года.

С помощью нацпроекта компании Алтайского края повышают свою эффективность. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.