В Алтайском крае откроют уникальную ДНК-лабораторию для определения аномалий у животных

Племпредприятие «Барнаульское» получило первую партию оборудования для лаборатории молекулярно-генетической экспертизы. Она будет определять по ДНК не только достоверность происхождения животных, но и в перспективе тестировать на аномалии. Большая часть финансирования, порядка 20 млн рублей, была получена в виде субсидии Минсельхоза региона.

В том, что племпредприятие «Барнаульское» действительно уникальное в своем роде, в 2023 году убедился губернатор Виктор Томенко. Вместе заместителем главы Минсельхоза России Андреем Разиным он посетил площадку предприятия, чтобы обсудить перспективы ее развития.

По словам руководителя региона, «Барнаульское» обеспечивает повышение продуктивности скота, решает задачу импортозамещения.

На краевом уровне поддержку таких уникальных предприятий необходимо продолжать и усиливать, — отметил Виктор Томенко.

В настоящий момент племпредприятие оборудует новую, пятую по счету, лабораторию.

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

Владимир Плешаков,

генеральный директор племпредприятия «Барнаульское»:

В этом году вступил в силу приказ Минсельхоза России, согласно которому племенные заводы и племенные репродукторы по разведению КРС обязаны проводить генетическую экспертизу на достоверность происхождения реализуемых животных. Именно этот приказ стал катализатором, благодаря которому вопрос о создании лаборатории разрешился в ускоренном темпе. Мы получили поддержку краевого Минсельхоза и холдинга «ГЦВ», в который входит предприятие.

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

В 2023 году на «Барнаульском» провели глубокую реконструкцию помещения под лабораторию, в данный момент специалисты встречают и монтируют оборудование.

Запуск лаборатории в тестовом режиме планируем в первом полугодии 2024 года, после того как работники предприятия пройдут обучение по данному профилю.

Владимир Плешаков,

генеральный директор племпредприятия «Барнаульское»:

Как только освоим базовый уровень по определению достоверности животных по разным видам биоматериалов (крови, выщипу, спермопродукции), — будем расширять спектр услуг: проводить тестирование животных на аномалии. Это имеет актуальность при постановке быков-производителей на племпредприятия, чтобы в селекционный процесс попадала биопродукция только от тех быков, у которых отсутствуют генетические аномалии.

Что еще известно о предприятии

Сейчас в государственном племенном регистре зарегистрированы четыре лаборатории «Барнаульского» — это лаборатория по получению, разбавлению, фасовке, замораживанию и хранению биопродукции, лаборатория по проведению селекционной экспертизы молочных проб для определения массовых долей жира, белка и СОМО в молоке, лаборатория иммуногенетической экспертизы и лаборатория по трансплантации эмбрионов.

В настоящее время в «Барнаульском» содержится 129 быков, в том числе 106 основных быков-производителей восьми молочных и трех специализированных пород мясного направления продуктивности.

Племпредприятие «Барнаульское». Фото: Анна Зайкова.

В банке семени предприятия хранятся порядка 3 млн доз биопродукции от быков-производителей 15 пород молочных и специализированных мясных пород, в том числе генофондных: красной степной и казахской белоголовой.

Биопродукция барнаульского племпредприятия пользуется спросом у сельхозпроизводителей Алтайского края и еще 40 регионов России и ближнего зарубежья.

Благодаря поддержке краевых властей «Барнаульское» ежегодно обновляет всю материальную базу и является одним из лидеров в России.