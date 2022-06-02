В авангарде отрасли. Как трансформируется лесная промышленность региона в современных реалиях

О том, как чувствует себя лесная промышленность Алтайского края в сложившихся экономических условиях, мы поговорили с генеральным директором холдинга «Алтайлес» Иваном Ключниковым.

— Иван Михайлович , как холдинг переживает санкции в отношении России: нестабильность курса рубля , уход зарубежных компаний с рынка , подорожание ГСМ , удлинение логистических цепочек и т. д?

— На первом этапе нестабильность курса рубля повлияла на удорожание оборудования, запасных частей и техники. Про последствия ухода зарубежных компаний говорить рано, так как в первую очередь, сами представители этих компаний выражают заинтересованность в возвращении на российский рынок, как только это станет возможным.

Пока нам пришлось приостанавить инвестиционную программу, так как не можем приобрести новые линии оборудования и технику европейского производства. Больше всего текущая ситуация влияет на наличие запасных частей и комплектующих. Запасы будут исчерпаны примерно через 9−10 месяцев. В части ГСМ подорожали импортные смазочные материалы. Но, учитывая, что цены на дизтопливо, бензин держатся на одном уровне, это не оказывает какого-то серьезного влияния. Что касается логистики, то мы продолжаем работать на своих, «домашних», рынках. Правда, сейчас, с введением запрета на экспорт в Европу, на эти рынки хлынула продукция от производителей из европейской части страны. Возник дефицит подвижного состава и перегрузка таможенных постов.

— Как ведется работа с зарубежными партнерами в новых реалиях?

— Стараемся все-таки смотреть в будущее позитивно. Как я уже сказал, наши партнеры сами заинтересованы в том, чтобы ситуация улучшилась. Основные контракты мы не разрываем. Конечно, сложности есть. Например, на пеллетном заводе в Рубцовске было полностью заблокировано программное обеспечение, и мы сейчас работаем над собственным. Надеемся, к июню получить уже свой программный продукт.

— Как компания менялась за годы работы , и как это сейчас сказывается в жестких условиях?

— Очередной раз мы убеждаемся, что курс на глубокую переработку древесины, который компания взяла 15 лет назад, с момента своего основания, был абсолютно верным. Мы пришли почти к полностью безотходному производству, диверсифицировали продуктовую линейку, не уходили в один продукт. Акцент — на использовании всех ресурсов, включая отходы — кору, щепу, опилки. Щепа — самое ликвидное сырье. Плита MDF, которая из нее производится, — это наш флагман. Доходы компании складываются, во многом благодаря MDF. Сухие строганые материалы (погонаж) также выделяют нас на рынке. Мы в числе крупных поставщиков этой продукции в сети «Леруа Мерлен» в России.

Один из самых современных прессов для производства MDF установлен на Павловском ДОК. Холдинг «Алтайлес»

В дальнейшем продолжим наращивать объемы, совершенствовать деревообработку, развивать направление MDF — покраска, раскрой, ламинирование. Есть куда двигаться. Например, сейчас работаем над новыми возможностями использования коры и крупнофракционных отходов.

Динамика роста объемов производства, финансовые результаты показывают, что группа компаний холдинга ведет бизнес эффективно. Поэтому в сегодняшних условиях, с учетом того, что мы поставляем на рынок качественную и востребованную продукцию, компания чувствует себя уверенно. Мы находимся в авангарде отрасли.

— Какие механизмы задействованы для экономии средств компании?

— Механизмов много. Системно работаем с точки зрения повышения эффективности технологий. Используем альтернативные варианты логистики. Наш регион, как известно, малолесный, поэтому роль логистики очень важная. Приведу пример на низкосортной древесине: в первый год работы Павловского ДОК мы привезли на комбинат 200 тыс м3 древесины, следующий — более 300 тыс., в этом году — более 500 тыс. Соответственно наращивался и парк техники на это направление, выстраивалась эффективная логистика.

Из нестандартных подходов отмечу метановый проект. Компания приобрела 15 тягачей и один сортиментовоз, которые работают на экологичном и дешевом топливе — метане. На Павловском ДОК построена специальная заправка. Это позволяет существенно оптимизировать затраты на топливо. По расходам материалов вплотную работаем с федеральным и региональным центрами компетенций по бережливому производству. Наша цель — стопроцентно безотходное производство.

Еще раз подчеркну, что у нас нет значительных потерь, благодаря использованию современного оборудования. Нам не стыдно показывать свои технологии на всех этапах производства — они топовые. Продукция востребована на всех рынках.

Обновление автопарка позволяет повысить производительность , а также сделать условия труда более комфортными. Холдинг «Алтайлес»

— Какие вы видите риски и выгоды в сложившихся экономических обстоятельствах?

— Время, безусловно, сложное. Самый полезная компетенция — риск-менеджмент. Вижу, что у нашей команды управленцев есть эти навыки, и они позволяют формировать значительный горизонт. Как и большинство, мы не ожидали таких масштабных событий в стране и мире. Но готовы трансформироваться. Говорить, что прошли какой-то этап, пока рано. Однако, нужно признать, что экономика страны выдержала удар достойно, без фатальных последствий для бизнеса. Это подтверждают и руководители других коммерческих компаний, и банковского сектора.

Высокий курс иностранной валюты позволил нам получить дополнительные доходы на экспорте. Низкий курс дал возможность доукомплектоваться импортной техникой, расположенной в России. Как бы заезжено это ни звучало, кризис — это действительно время возможностей.

Например, шведский производитель грузовой техники не поставил нам тягачи на метане. Но из-за сложностей в сфере автомобильных грузоперевозок крупная транспортная компания продала нам новые идентичные машины из числа тех, что находились в России. Нам нужны были прицепы для наращивания перевозок древесины. Поставщик в начале года предлагал нам поставку только на конец 2023 года. Как только рынок перевозок упал, поставщики выразили готовность отгрузить прицепы в июне-июле текущего года. С учетом падения курса евро, к которому привязаны вся европейская техника, ситуация развернулась в нашу сторону.

— Какие глобальные приоритеты компания сегодня ставит перед собой?

— Масштабная инвестиционная программа сейчас находится на стадии переоценки. Многие проекты, в том числе Кемеровский ДОК, свернуты по объективным причинам — нет возможности купить импортное оборудование. Темпы развития, скорее всего, снизятся. Поэтому мы стремимся, как я уже сказал, к максимальному использованию всего сырья, сохранению и по возможности наращиванию объемов производства, повышению эффективности бизнеса.

Главный приоритет — сохранение рабочих мест. Думаю, что вы знаете о ситуации с расторжением договоров аренды лесных участков с нашей компанией, инициированным региональным минприроды. Есть риск приостановки деятельности предприятий, что может повлечь за собой простои либо сокращения. Мы приняли для себя принципиальное решение — максимально стараться сохранить все рабочие места, это порядка 2500 сотрудников, проживающих преимущественно в селах и малых городах Алтайского края. Для этого мы перераспределяем технику между предприятиями, организуем заготовку древесины на соседних участках, предпринимаем комплекс других мер. Конечно, вызывает удивление, что на фоне мировых событий, когда наша страна заинтересована в развитии промышленности, региональные профильные власти вставляют палки в колеса. Но мы надеемся, что и эта ситуации разрешится, так как вклад холдинга в экономику и экологию региона теперь уже всем очевиден.