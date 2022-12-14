В Барнауле после крупного пожара на шинном заводе работников отправили на простой

Для порядка 1,2 тыс. сотрудников Алтайского шинного комбината ввели режим простоя. Об этом сообщил ТАСС Алексей Терехович, замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Нортек», на базе которого располагается производитель авиашин «ЯШЗ Авиа».

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.

Напомним, крупнейший пожар произошел в цеху барнаульского предприятия утром 9 декабря.

На ликвидацию пожара ушло более суток. Огонь тушили в условиях сильного задымления и низкой температуры воздуха. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ, простой по вине работодателя ввели приказами руководителей ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа».

«Оплата времени простоя будет производиться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, что не противоречит требованиям трудового законодательства», — уточнила она.

Срок окончания простоя в настоящее время не определен. Ранее стало известно, насколько загрязнился воздух в Барнауле после пожара на шинном заводе.