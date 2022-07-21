О перспективах фондового рынка и уроках, которые может извлечь розничный инвестор из сложившейся ситуации, мы поговорили с директором филиала ИК «Фридом Финанс» в Барнауле Алексеем Еськиным

— Сейчас корректируются котировки и американских , и многих российских активов , что , конечно , не добавляет оптимизма частным инвесторам. Каковы перспективы глобального фондового рынка? Можно ли ожидать скорой «весны»?

Многие российские розничные участники торгов пришли на биржу именно в «бычий» период, когда повышение демонстрировали почти все бумаги. При этом большинство новичков оказались не готовы к тому, что рынок может быть высоковолатильным. Однако любому опытному инвестору прекрасно известно, что невозможно собрать портфель, который всегда и в любой момент времени будет только расти. Старожилы биржевых торгов прекрасно помнят просадки, связанные с кризисом доткомов, мировым финансовым кризисом и пандемией. Полезно осознанно, сохраняя инвестиционный портфель, пережить хотя бы один такой период, чтобы лучше узнать рынок и самого себя. Человеку с небольшим опытом биржевых торгов любое снижение индексов широкого рынка, а также макропоказателей в целом кажется чем-то фатальным и непоправимым для экономики. Но это не так. За любым падением следует рост. При этом «медвежья» фаза может длиться более одного года-двух лет. Но в долгосрочном периоде рынок всегда демонстрирует рост.

— Как же защитить свои средства в такие периоды? Может , лучше переждать в кэше?

— Если выходить в кэш, то возникает закономерный вопрос: а куда эти деньги нести? При годовой инфляции выше 17% и ключевой ставке 9,5% размещение средств на депозитах попросту невыгодно. Зато выкуп просевших бумаг эмитентов с хорошими фундаментальными показателями может стать очень хорошим вложением на длительную перспективу. Конечно, отбирать активы в текущих сложных условиях нужно особенно аккуратно. Чтобы помочь в этом, аналитики ИК «Фридом Финанс» готовят ежедневные и более глубокие двухнедельные обзоры российского и зарубежных рынков. Если же клиент хочет получать индивидуальные инвестиционные рекомендации, наша компания предлагает услугу консультационного управления. Она актуальна как для новичков, которым нужен надежный проводник в мире инвестиций, так и для опытных участников торгов, которые хотели бы сэкономить время.

ООО ИК «Фридом Финанс»

— Какие уроки частный инвестор может извлечь из сложившейся на рынке ситуации?

— На мой взгляд, их как минимум три. Во-первых, нужно иметь четкий торговый план по каждой бумаге и аккуратно ему следовать. В частности, заранее определять стоп-уровень и закрывать позицию, если цена пошла ниже. Можно формализовать этот процесс, создав заявки стоп-лосс. Такой подход поможет избежать сомнений в моменте и роста убытка.

Второй урок: на снижающихся рынках инвесторам следует увеличивать долю защитных активов. Наши клиенты, выбравшие тариф «Консультационное управление», получают доступ к персональным инвестидеям и специальным аналитическим разработкам ИК «Фридом Финанс»: наши эксперты формируют модельный портфель, учитывающий текущую рыночную конъюнктуру, который показывает более высокий рост, чем широкий рынок.

Наконец, сложившаяся ситуация, с моей точки зрения, подтвердила прописную истину: лучшая инвестидея для каждого человека — это он сам. Понимая это, мы уже много лет проводим бесплатные открытые семинары на тему «Фондовый рынок США» для наших клиентов и всех желающих. Кроме того, с 2019 года работает Академия Freedom Finance, в которой преподают практикующие трейдеры и эксперты финансового рынка. Многие занятия можно посетить онлайн, часть из них совершенно бесплатна.

— В квартальном отчете Freedom Holding Corp., материнской структуры ИК «Фридом Финанс», сообщается о том , что отечественный бизнес выходит из структуры холдинга. Чем это вызвано , и как такая реструктуризация скажется на деятельности российского брокера?

— В сложившихся рыночных и геополитических условиях это было разумное решение, принятое руководством для защиты российских клиентов. Отечественный бизнес перейдет под непосредственный контроль топ-менеджмента.

Сейчас вложения в любые зарубежные активы для российского инвестора — это определенный квест, при котором неизбежно придется использовать нероссийскую инфраструктуру, то есть нужно прибегать к услугам брокеров в дружественных странах. Эти компании будут делать независимый комплаенс и давать доступ к иностранным площадкам.

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