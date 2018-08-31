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1 сентября
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Экономика
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В 2018 году Алтайский филиал РСХБ выдал свыше 250 млн рублей на инвестиционные проекты

Объем инвестиционных кредитов, предоставленных Алтайским филиалом АО «Россельхозбанк» своим корпоративным клиентам в 2018 году, по состоянию на 30 августа превысил 250 млн рублей.

Одним из клиентов, оформившим инвестиционный заём, стала Бийская льняная компания. Это самый крупный производитель и переработчик льна-долгунца в Сибири и за Уралом. Полученные средства потрачены на приобретение сельскохозяйственной техники.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:

Стоит отметить, своей продукцией наш клиент на 15−17% обеспечивает потребность всех предприятий льноперерабатывающей и текстильной промышленности Российской Федерации. Финансирование подобных проектов является приоритетным направлением деятельности для Россельхозбанка. Развитие таких компаний способствует экономическому росту региона и повышению инвестиционной привлекательности.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349

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