В 2021 году «Европлан» передал российскому бизнесу автотранспорта и техники на общую сумму 182,3 млрд рублей

В 2021 году ЛК «Европлан» заключила более 52 тыс. лизинговых сделок (+33% к 2020 году), по которым закупила и передала в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники на общую сумму 182,3 млрд рублей с НДС (+65,3% к 2020 году).

Большинство клиентов «Европлана» — это представители малого и среднего бизнеса, которые в 2021 году столкнулись с серьезными трудностями, вызванными подорожанием и дефицитом автотранспорта. Весь год «Европлан» работал над тем, чтобы не просто находить нужный им автотранспорт, но и сохранять максимально демократичные условия его приобретения. В результате по итогам масштабного исследования удовлетворенности наших клиентов, 85% из них готовы рекомендовать компанию.

В 2021 году ЛК «Европлан» начала сотрудничество с Международным рейтинговым агентством Moody’s. Агентство присвоило ПАО «ЛК «Европлан» долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг Ba1 со стабильным прогнозом.

Были открыты четыре новых офиса: на Камчатке, в Пскове, Улан-Удэ и Великом Новгороде. Расширился список марок-автопроизводителей в портфеле компании, появились новые продукты и услуги.

В декабре 2021 года ЛК «Европлан» первой из лизинговых компаний начала работать по программе льготного лизинга Минпромторга на 2022 год.

В течение 2021 года компания продолжила поддерживать инициативу РусКлиматФонда по восстановлению лесов и развивать свою корпоративную экологическую программу, а также финансирование приобретения в лизинг электрического транспорта: компания провела первую в России сделку по передаче клиенту нового автомобиля Tesla Model Y Long Range 2021 года.

ПАО «ЛК «Европлан»