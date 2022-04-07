7 апреля
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Экономика

В краевом центре обсудят инструменты социально-экономического развития региона

14 апреля в Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Стратегия как инструмент социально-экономического развития региона: от разработки к реализации».

Алтайский филиал РАНХиГС.

В обсуждении примут участие представители образовательных и научных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, а также магистранты и аспиранты.

Участники конференции в рамках экспертных сессий, секций и круглых столов обменяются опытом формирования научных основ разработки стратегий, развития управленческих технологий их реализации, повышения эффективности взаимодействия органов публичной власти, а также стратегического планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, который может быть активно использован в целях совершенствования государственной политики.

Экспертная сессия, предметом дискуссии которой станет развитие социального партнёрства как инструмента развития экономики и повышения качества жизни граждан, организована совместно с Управлением Алтайского края по труду и занятости населения и экспертно-консультационным советом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по развитию рынка труда.

Научно-практическое мероприятие организовано совместно с Сибирским отделением Российской академии наук, Институтом экономики и организации промышленного производства СО РАН.

Принять участие в конференции можно очно и в онлайн-формате на платформе Алтайского филиала РАНХиГС.

Начало пленарного заседания в 12.00 часов.

Ждём вас по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.

По вопросам участия можно обратиться к Алие Сергиенко, Елене Пашковой, Дарье Леонтьевой (тел.: 8 (3852) 503−460, socio@alt.ranepa.ru).

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