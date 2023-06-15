В мае в Сбере рекордное количество клиентов оформили потребительские кредиты

В последний месяц весны банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В результате всего за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.

В целом за пять месяцев 2023 года клиенты банка взяли в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.

В Сибири потребкредиты также набирают популярность — с начала года клиенты Сбера в сибирских регионах оформили почти 1,2 млн займов, при этом на май приходится около 300 тысяч из них. На Алтае в прошлом месяце открыли почти 50 тысяч таких договоров, а всего с января по май было оформлено более 206 тысяч потребкредитов.

9 из 10 клиентов банка используют для оформления кредита цифровой канал — СберБанк Онлайн.