15 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

В мае в Сбере рекордное количество клиентов оформили потребительские кредиты

В мае 2023 года Сбер зафиксировал рекордное количество клиентов, оформивших потребительские кредиты — свыше 1,5 млн человек, сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

В последний месяц весны банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В результате всего за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.

В целом за пять месяцев 2023 года клиенты банка взяли в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.

В Сибири потребкредиты также набирают популярность — с начала года клиенты Сбера в сибирских регионах оформили почти 1,2 млн займов, при этом на май приходится около 300 тысяч из них. На Алтае в прошлом месяце открыли почти 50 тысяч таких договоров, а всего с января по май было оформлено более 206 тысяч потребкредитов.

9 из 10 клиентов банка используют для оформления кредита цифровой канал — СберБанк Онлайн.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость