В первом полугодии спрос на автокредиты ВТБ в регионах Алтая вырос в 2,5 раза

Клиенты банка в Сибирском федеральном округе в июне заключили свыше 1,3 тысяч сделок на приобретение автомобилей, на сумму около 1,5 млрд рублей. Это на 30% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 4,4 тысяч автокредитов на сумму около 4,4 млрд рублей, в 2,6 раза «обогнав» результат первого полугодия 2022 года.

На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей, основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 пп с мая и на 21 пп с начала года.

В условиях роста стоимости новых машин продолжает незначительно расти средний размер одного автокредита. По итогам июня в Сибири этот показатель среди заемщиков банка составил 1,14 млн рублей, увеличившись на 5% к показателю мая.

По итогам шести месяцев мы наблюдаем растущий спрос на автокредитование среди жителей Алтайского края и республики Алтай. За первое полугодие банк предоставил в наших регионах более 540 млн рублей на приобретение автомобилей, что более чем 2,5 раза превышает показатели шести месяцев прошлого года. Июнь стал самым активным месяцем по темпам продаж, жители региона оформили автокредиты на 195 млн рублей. По-прежнему стимулирующими факторами спроса выступают госпрограммы развития отечественного автопрома, а также растущие поставки китайских брендов, — прокомментировал управляющий ВТБ по Алтайскому краю и республике Алтай Дмитрий Горбунов.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у покупателей новых машин пользуются автомобили Lada — в январе-июне клиенты кредитной организации провели около четверти сделок на покупку авто этой марки. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda — 7,6%, Hyundai — 7,1%. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).

В целом по оценке экспертов банка за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили в банках около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май — порядка 118 млрд рублей.